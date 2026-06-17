"Aggressionsproblem": Rechnet Leyla Heiter nun mit Elena ab?

Leyla Heiter (30) teilt in einem neuen TikTok-Video heftig aus – und viele Fans sind sich sicher: Die Reality-TV-Bekanntheit spielt darin auf Elena Miras (34) an. In dem langen Clip, der sich gerade rasant im Netz verbreitet, spricht Leyla über eine namentlich nicht genannte Rivalin, die sie blockiert habe, ihren Content aber trotzdem genau verfolge. Es geht um Eifersucht, angebliche Lügen und jede Menge altes Drama rund um Promi Big Brother – und mittendrin Mike Heiter (34), über den die Frau laut Leyla noch längst nicht hinweg sei. Die Influencerin erklärt, sie sei als Ehefrau direkt betroffen und wolle sich nun nicht länger zurückhalten.

In ihrem Video, das von mehreren Fanaccounts auf TikTok und Instagram geteilt wurde, packt Leyla über Streitmomente aus der Vorbereitungszeit auf "Promi Big Brother" aus. Sie behauptet, die andere Frau sei ursprünglich nur in das Format gegangen, um mit dem Mann, mit dem Leyla heute verheiratet ist, Dinge zu klären. Als Leyla dann selbst als Kandidatin feststand, sei die Rivalin in der Quarantäne im Hotel komplett ausgerastet, habe heimlich ein Handy dabeigehabt und sei wegen ihr sogar lieber bei der Produktion zu Hause als im Hotel geblieben. Außerdem wirft Leyla ihr vor, sie habe sich in der Öffentlichkeit auf einem einzigen Thema ausgeruht und immer wieder ausgeteilt, weil sie davon ausgegangen sei, dass Leyla und ihr Mann schweigen würden. Jetzt droht sie an, man solle mit erfundenen Geschichten vorsichtig sein, denn "manche Dinge kommen mit der Zeit" – und die könnten dann richtig "knallen".

Besonders hart geht Leyla auf die angeblichen "Aggressionsprobleme" der Rivalin ein, die ihrer Meinung nach immer wieder zu sehen seien – "egal wo". Sie stört sich daran, dass die Frau sich laut ihrer Darstellung Zuspruch von alleinerziehenden Müttern hole, obwohl sie selbst nicht in einer solchen Lage sei, und dabei auf Mitleid setze. Statt sich weiter in die Opferrolle zu begeben, solle sie akzeptieren, dass nun auch Leyla als Ehefrau zu Wort komme, weil es ständig um sie gehe und sogar Reels über sie veröffentlicht würden. Gleichzeitig bleibt Leyla nicht nur im Angriffsmodus: Sie lädt ihre vermeintliche Kontrahentin öffentlich ein, sich mit ihr zu treffen und sich einer Aussprache zu stellen.

Ob Leyla tatsächlich über Elena spricht, lässt sie offen – einige Indizien deuten jedoch klar darauf hin. Auch Elena selbst scheint sich angesprochen zu fühlen. "Wow, so spricht man über die Mutter von der Tochter deines Mannes", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und scheint damit Bezug auf Leylas Worte zu nehmen. Elena und Mike lernten sich 2017 bei Love Island kennen und waren bis 2020 ein Paar. Aus ihrer Beziehung stammt die gemeinsame Tochter Aylen. Seit 2024 sind Mike und Leyla ein Paar, im vergangenen Sommer gaben sie sich sogar das Jawort.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International