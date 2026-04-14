Jenke war "herzinfarktgefährdet": Davor warnte ihn sein Arzt

Ein Arzt hat Jenke von Wilmsdorff (60) mit einer erschreckenden Prognose konfrontiert: Wenn er so weiterlebe, blieben ihm noch fünf Jahre – dann drohe ein Schlaganfall oder Herzinfarkt. Das enthüllte der Moderator jetzt in der WDR-Talkshow "Kölner Treff", in der auch sein Sohn Jánik von Wilmsdorff zu Gast war. Hintergrund ist ein umfangreicher Gesundheitscheck, den Jenke im Rahmen eines gemeinsamen "Longevity"-Projekts mit Jánik absolvierte. Die beiden untersuchen darin die Frage, wie man möglichst lange gesund leben kann. Was Jenke, der sich im Rahmen seiner Experimente für ProSieben in ein Tiny House zusammen mit 800 Stechmücken einsperren ließ, dabei zu hören bekam, übertraf seine schlimmsten Erwartungen: "Der Arzt hat mir ja wirklich eine ganz miese Diagnose gestellt. Was mir ja gar nicht bewusst war", sagte er im "Kölner Treff". "Aber der hat gesagt: 'Du bist herzinfarktgefährdet, dein Blutdruck ist zu hoch, du bist prädiabetisch, du hast eine Insulinresistenz'."

Besonders das jahrzehntelange Rauchen hat seinen Tribut gefordert. Sohn Jánik rechnete in der Sendung vor: "Ich hab das dann ausgerechnet, der hat über 300.000 Zigaretten geraucht." Jenke ergänzte, dass ein früher Tod durch Herzinfarkt in seiner Familie eine traurige Tradition hat: "Alle Männer in meiner Familie, alle männlichen Vorfahren, [väter-] und mütterlicherseits, sind am Herzinfarkt gestorben. Und die meisten von denen waren Raucher." Die erschreckende Warnung des Arztes habe ihn zum Umdenken bewogen – und vor allem der Gedanke an seinen Sohn: "Ich hab so einen tollen Sohn, den will ich noch ein paar Jahre sehen. Und dann hab ich aufgehört." Jenke war im "Kölner Treff" nicht allein mit persönlichen Angelegenheiten: Moderatorin Birgit Schrowange (68) sprach in der Sendung ebenfalls offen über ein persönliches Thema – ihre Hörgeräte.

Jenke von Wilmsdorff ist seit Jahren für seine ungewöhnlichen TV-Selbstversuche wie Beauty-OPs am eigenen Körper bekannt, bei denen er körperliche und gesellschaftliche Grenzen auslotet. Dass der Kampf gegen das Rauchen für den ehemaligen The Masked Singer-Teilnehmer kein neues Thema ist, zeigte sich bereits 2019: Damals wurde er für das TV-Experiment "Jenke als Nichtraucher" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Hinter den Kulissen lief es damals allerdings weniger erfolgreich, wie Jánik lachend in der Talkshow verriet – sein Vater habe heimlich weitergeraucht. Jenke selbst gab das offen zu: "Nachdem ich den Preis gekriegt habe, habe ich wieder angefangen zu rauchen." Immerhin zeigte das Experiment Wirkung bei anderen: "Es kamen immer Leute, die gesagt haben: 'Dank dir habe ich das Rauchen aufgehört'", berichtete Jánik stolz.

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Getty Images Jenke von Wilmsdorff, September 2014

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Getty Images Birgit Schrowange, TV-Moderatorin

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Getty Images Jenke von Wilmsdorff, 2019