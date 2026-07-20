Amber Davies stoppt Show wegen Handy-Zuschauerin

Amber Davies hat während einer Vorstellung von "Legally Blonde: The Musical" im Dubliner Bord Gáis Energy Theatre für Aufsehen gesorgt. Am Abend des 11. Juli filmte eine Frau in der ersten Reihe laut der Schauspielerin den gesamten ersten Akt mit ihrem Handy – und das blieb nicht unbemerkt. In der Pause wandte sich Amber, die in dem Musical die Hauptrolle der Elle Woods spielt, über ihre Instagram-Stories direkt an die Öffentlichkeit und schilderte die Situation. Auch The Independent griff die Geschichte über das Video auf. Darin bat sie das Theater darum, die Frau zu entfernen, damit der zweite Akt ungestört stattfinden könne.

In dem Video machte Amber ihrem Unmut deutlich Luft: "Das hat uns alle abgelenkt. Es hat die Stimmung unserer wunderbaren achten Show an einem Samstagabend durch egoistisches Verhalten zerstört." Zugleich nutzte sie den Moment für eine klare Ansage an ihr Publikum. "Dies ist eure tägliche Erinnerung daran, im Theater nicht zu filmen", erklärte sie laut BBC. Sie ließ außerdem wissen, dass sie hartnäckige Filmende genau im Blick behält: "Ich bin der Typ Mensch, der zählt, wie viele Sitze ihr von welcher Tür entfernt seid – und ihr werdet angesprochen und gebeten zu gehen." Mit den Worten "Ich gehe jetzt und mache den zweiten Akt" beendete sie ihr Statement und kehrte als Elle Woods auf die Bühne zurück.

Für Amber, die in den vergangenen Jahren mit ihrem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen sorgte, ist das Musicalfach kein Neuland. Neben "Legally Blonde: The Musical", in dem sie seit Februar dieses Jahres auf britischen und irischen Bühnen zu sehen ist, stand sie bereits in Produktionen wie "Pretty Woman" und "9 to 5" auf der Bühne. Einem breiten Publikum bekannt wurde die Britin jedoch zunächst durch ihr Auftreten in der Realityshow "Love Island UK", die sie im Jahr 2017 gewann. Zuletzt sorgte sie auch im TV für Schlagzeilen, als sie in der vergangenen Saison beim britischen Tanzwettbewerb Strictly Come Dancing bis ins Finale einzog.

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Imago Amber Davies bei der Europapremiere von Wicked: Teil 2 im Cineworld Leicester Square in London, 10.11.2025.

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Getty Images Amber Davies und Ensemble beim "The Great Gatsby"-Fotocall im London Coliseum, 16. April 2025.

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Imago Amber Davies bei den WhatsOnStage Awards 2026 im London Palladium.