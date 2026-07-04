Platz 1: Madonna stürmt mit neuem Album weltweit die Charts

Mit ihrem neuen Album "Confessions II" hat Madonna (67) einen riesigen Charterfolg gefeiert. Das Werk der Pop-Ikone schoss in sage und schreibe 36 Ländern auf Platz eins der Charts – darunter auch in Österreich. Das Album knüpft an das Grammy-prämierte Erfolgsalbum "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 an, das sich damals rund zehn Millionen Mal verkaufte. Mit 16 Songs setzt Madonna dabei auf einen harten Dance-Sound und bezieht sich auf die Discowelle der 70er sowie die Housemusic der 80er Jahre.

Für das Projekt holte sich die Sängerin namhafte Gaststars ins Boot: Martin Garrix (30) ist auf dem Track "Bizarre" zu hören, Stromae (41) bei "My Sins Are My Savior" und Sabrina Carpenter (27) bei "Bring Your Love". Ein besonderes Highlight des Albums ist das Duett "The Test", das Madonna gemeinsam mit ihrer Tochter Lourdes Leon (29) eingespielt hat. In dem ruhigeren Stück, das im Finale des Albums erklingt, drehen sich die Texte um das Leben im Rampenlicht. Persönlich wird es bei "Fragile": Mit dem Song erweist Madonna ihrem verstorbenen Bruder Christopher Ciccone (†63) die Ehre.

Die Kritiker überschlagen sich vor Begeisterung. Die Welt schwärmt von "Madonnas erstaunlichem Comeback", und FAZ, das Magazin People, der Rolling Stone sowie das Magazin Variety sind sich einig: Es sei ihr bestes Album seit 20 Jahren. Die BBC hebt besonders die "hypnotische Dancefloor Odyssee" hervor. Für Madonna ist der Triumph mit "Confessions II" ein weiteres Kapitel in einer der bemerkenswertesten Karrieren der Popgeschichte. Die Sängerin, die im August ihren 68. Geburtstag feiert, gilt seit Jahrzehnten als eine der prägendsten Figuren der Musikbranche.

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes, Dezember 2024

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Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera