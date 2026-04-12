40 Jahre Liebe: Sinitta und Simon Cowells dramatische Story

Im australischen Dschungel plaudert Sinitta (62) jetzt über eine Liebesgeschichte, die es in sich hat. Die Sängerin verrät bei "I'm A Celebrity…Get Me Out of Here", der britischen Variante des Dschungelcamps, gegenüber Realitystar Gemma Collins (45), dass sie und Produzent Simon Cowell (66) ganze 40 Jahre lang eine On-off-Romanze geführt haben. Sie betont, dass es zwischen ihr und dem Musikmogul in dieser Zeit nie wirklich vorbei gewesen sei und ergänzt: "Abgesehen von meiner Mutter war er die einzige Konstante in meinem Leben."

Laut Mirror sei die Romanze erst dann wirklich zu Ende gewesen, als Simon seine heutige Partnerin Lauren Silverman (49) kennenlernte und mit ihr Sohn Eric bekam. Nachdem die Schwangerschaft öffentlich geworden war, schrieb Sinitta, die mit Simon fast auch ein Kind bekommen hätte, auf Twitter (heute X) von einem "halb Wunder, halb Albtraum". Später erklärte sie jedoch, keinen Groll gegen Lauren zu hegen, und räumte ein: "Sein Narrativ war: Sei geduldig und du wirst alles haben, was du willst. Ich habe angenommen, dass damit ein normales Familienleben mit ihm gemeint war. Und dann traf er die Liebe seines Lebens und bekam ein Kind. Blöd von mir." Bemerkenswert: Heute ist Sinitta Patentante von Simons Sohn Eric, während Simon wiederum Patenonkel ihrer Adoptivkinder ist.

Eines der dramatischsten Kapitel dieser langen Geschichte war Sinittas Hochzeit im Jahr 2002. Den Bund fürs Leben schloss die Sängerin damals mit Andy Willner – allerdings gestand sie später, dass es sich dabei um eine "Racheaktion" an Simon gehandelt habe. "Es lief immer nach dem Motto: Wenn er das getan hat, dann date ich Brad Pitt, dann date ich dieses Model. Aber immer in dem Gedanken, dass wir letztendlich zusammen sein würden, wenn wir aufhören, verrückt zu spielen", erklärte sie. Heute hat Sinitta nach eigenen Worten ihren Frieden gefunden. Über einen neuen Mann, den sie mittels einer Dating-App kennengelernt hat, schwärmte sie zuletzt: "Er ist ein wunderbarer, normaler Mensch, der mich zum Lachen bringt. Ich glaube, ich habe endlich jemanden gefunden, den ich lieben kann." Mit Simon ist die Sängerin inzwischen rein freundschaftlich verbunden – ihre Patchwork-Bande als gegenseitige Paten hält sie bis heute zusammen.

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Getty Images Sinitta Renet Malone, Sängerin

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Imago Simon Cowell beim America’s Got Talent Season 20 Winner’s Red Carpet im Hotel Dena, Pasadena, am 24. September 2025

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IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024