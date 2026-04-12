Simon Cowells Ex-Freundinnen packen in Memoiren über ihn aus

Zwei Frauen aus Simon Cowells (66) Vergangenheit wollen jetzt offenbar Tacheles reden: Paula Abdul (63) und Carmen Electra (53) arbeiten in Los Angeles derzeit an ihren Memoiren – und darin soll es auch ausführlich um ihr Verhältnis zu dem Musikmogul gehen. Gegenüber The Sun berichtete ein Literaturagent aus Los Angeles, der die Bücher der beiden Frauen offenbar gut kennt: "Paula und Carmen sind starke Frauen und sie werden sich in ihren Memoiren nicht zurückhalten."

Carmen und Simon wurden erstmals 2012 miteinander in Verbindung gebracht, als die Schauspielerin kurzzeitig als Gastjurorin in der britischen Talentshow "Britain's Got Talent" auftrat. Anschließend wurden die beiden bei mehreren gemeinsamen Abendessen gesichtet. Simon äußerte sich damals über Carmen so: "Sie ist nicht meine Freundin. Wir sind Menschen, die sich verabreden. Sie ist entzückend, oder?" Paula hingegen saß acht Staffeln lang – von 2002 bis 2009 – gemeinsam mit Simon in der Jury von "American Idol". Die Chemie zwischen den beiden war unübersehbar, was Gerüchten über eine mögliche Romanze Vorschub leistete. Als Paula direkt gefragt wurde, ob sie je mit ihm zusammen war, antwortete sie: "Oh nein! Nein! Igitt, nein!" Simon selbst erklärte einmal über ihre Anfangszeit bei der Show: "In den ersten zwei Staffeln konnten wir nicht im selben Flugzeug reisen. Wir mochten uns wirklich so wenig. Ich glaube, es war sexuelle Spannung – auf ihrer Seite."

Simon ist seit Dezember 2021 mit der US-amerikanischen Schauspielerin Lauren Silverman (49) verlobt, mit der er den gemeinsamen Sohn Eric großzieht. In der Netflix-Doku "Simon Cowell: The Next Act" lässt der Produzent sein Familienleben bereits teilweise von Kameras begleiten und schwärmt dort von seiner Partnerin, die ihm stets offen die Meinung sage. Simon ist jedoch für sein umfangreiches Liebesleben bekannt. So soll er laut der Sängerin Sinitta Renet Malone (62) mit ihr ganze vierzig Jahre lang eine On-off-Beziehung geführt haben.

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Kevork Djansezian/Getty Images Randy Jackson, Paula Abdul, Simon Cowell und Ryan Seacrest

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IMAGO / Future Image Carmen Electra, Juli 2025

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IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024