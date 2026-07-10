Donald Trump benennt Flughafen in Palm Beach nach sich

Donald Trump (80) setzt seinen Namen jetzt auch auf einen Flughafen: Aus dem bisherigen "Palm Beach International Airport" soll künftig der "President Donald J. Trump International Airport" werden. Doch die Änderung bleibt nicht nur auf dem Flughafenschild sichtbar. Wie TMZ berichtet, bekommt der Airport auch ein neues Kürzel für den weltweiten Flugverkehr. Ab dem 18. August soll der bisherige Code PBI durch DJT ersetzt werden – die Initialen des US-Präsidenten.

Damit dürfte Reisenden eine ungewöhnliche Umstellung bevorstehen: Fluggesellschaften, Reiseportale und Navigationssysteme müssen ihre Daten anpassen, damit Verbindungen nach Palm Beach künftig unter dem neuen Kürzel gefunden werden können. Für Passagiere dürfte sich der Flughafen zwar äußerlich kaum verändern, hinter den Kulissen bedeutet die Namensänderung jedoch einen erheblichen organisatorischen Aufwand. Mit dem neuen Namen erhält Donald Trump nun erstmals einen kommerziellen Flughafen, der offiziell nach ihm benannt ist.

Dass Donald seinen Namen gerne mit bekannten Orten und Institutionen verbindet, ist nicht neu. Bereits in der Vergangenheit sorgten verschiedene Umbenennungen für Diskussionen – darunter Veränderungen rund um das Kennedy Center in Washington sowie die von ihm angestoßene Umbenennung des Golfs von Mexiko in "Gulf of America". Während die Debatte um den neuen Flughafen-Namen weitergeht, steht für den US-Präsidenten bereits der nächste große öffentliche Auftritt bevor. Beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft soll er gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino dem Sieger die Trophäe überreichen.

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Getty Images Donald Trump, August 2025

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Getty Images Donald Trump, Juni 2026

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Getty Images Donald Trump und Gianni Infantino bei der Siegerehrung des Fifa Club World Cup 2025 in New Jersey