Andy Cohen heizt Liebesgerüchte um Kevin Sobieski weiter an

Ist Andy Cohen (58) wieder verliebt? Die Frage stellen sich aktuell sicher einige Fans des Moderators. Am Dienstag feierte er seinen 58. Geburtstag und wurde an dem Tag bei einem Spaziergang in New York City fotografiert. Alleine war Andy nicht: Fotos zeigten ihn Hand in Hand mit dem Geschäftsmann Kevin Sobieski. Keiner der beiden bezog dazu bisher Stellung, aber jetzt befeuern sie die Liebesgerüchte weiter. Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen sie jetzt bei einem Ausflug in Miami. Vertraut und mit bester Laune schlendern Andy und Kevin die Promenade entlang. Der Unternehmer hat zudem die Hand auf der Schulter des TV-Produzenten, was für viele Fans bestimmt ein sicheres Zeichen ist.

Mit Kevin scheint Andy einen wirklich guten Fang gemacht zu haben. Er steht mit beiden Beinen im Leben und erarbeitete sich seinen Erfolg. Laut seinem LinkedIn-Profil ist der Geschäftsmann Harvard-Absolvent und arbeitete bis 2024 selbstständig als unabhängiger Berater für Start-ups in Sachen "Remote-Arbeit und KI-gesteuerter HR-Software". Aktuell ist Kevin in der New Yorker Investmentgesellschaft TPG im Bereich Portfolio Operations tätig. Mit dem Medienrummel um seinen Partner ist der US-Amerikaner ebenfalls vertraut. Von 2018 bis 2022 war er mit dem Komponisten und Grammy-Gewinner Benj Pasek liiert. Die beiden zeigten sich auch bei verschiedenen Gelegenheiten auf dem roten Teppich. Für Andy wäre das die erste öffentliche Beziehung seit seiner Trennung von dem Epidemiologen Clifton Dassuncao 2018.

Aktuell kann Andy sicher jede Aufmunterung gebrauchen, denn Schlagzeilen machte er zuletzt vor allem mit den Vorwürfen von Leah McSweeney (43). Die The Real Housewives of New York City-Bekanntheit warf ihm unter anderem Drogenkonsum am Set vor. Gleichzeitig behauptet sie, dass er hinter den Kulissen der Sendung, für die er als Produzent mitverantwortlich war, regelmäßig Kokain geschnupft und diejenigen, die mitmachten, bevorzugt habe. In Leahs Augen habe die Produktion und somit auch Andy versucht, ihr früheres Alkoholproblem auszunutzen, um einen Zusammenbruch vor laufenden Kameras zu provozieren. Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, zufolge bezeichnete der "Watch What Happens Live"-Moderator die Anschuldigungen als "Unsinn" und wehrte sie ab.

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Getty Images TV-Show-Host Andy Cohen

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Imago Benj Pasek und sein Ex-Partner Kevin Sobieski bei der Premiere von "Dear Evan Hansen" in Los Angeles, 2021

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Getty Images Andy Cohen, Juli 2025