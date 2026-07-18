Cedric Beidinger und Eliza haben sich das Jawort gegeben

Süße Neuigkeiten aus der Influencer-Welt: Eliza und Cedric Beidinger (32) haben geheiratet! Das Paar verkündete die freudige Nachricht jetzt mit einem romantischen Schwarz-Weiß-Video auf Instagram. Darin ist zu sehen, wie Eliza den Arm ihres frisch Angetrauten umfasst – beide tragen Ringe und helle Outfits. Während Cedric im beigen Anzug erscheint, begeistert die Braut in einem weißen Kleid mit tiefem Beinschlitz. Dazu schrieb sie schlicht und emotional: "Wir haben es getan." Zahlreiche Fans reagierten sofort und überhäuften das frischgebackene Ehepaar mit Glückwünschen.

In ihrer Story gewährte Eliza ihren Followern weitere Einblicke in den großen Tag. Besonders schön: eine Aufnahme des Hochzeitstanzes, bei dem die beiden sich verliebt in die Augen schauen, während die Hochzeitsgäste – ganz in Weiß und Beige gekleidet – das Paar beobachten. Gefeiert wurde in einer alten Schlossfabrik, die stilvoll mit weißen und goldenen Dekorationselementen ausgestattet war. Fans und Wegbegleiter ließen es sich nicht nehmen, dem Paar ihre besten Wünsche zu hinterlassen. "Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz! Wünsche euch nur das Beste", schrieb eine Userin, eine weitere kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Ehe."

Dass Eliza mit der Hochzeit auch ihren Namen ablegen würde, hatte sie schon vor zwei Monaten in einem Promiflash-Interview verraten. "Eine Sache gibt es noch, die man verraten kann: Ich werde am 17. Juli nicht mehr Klenner heißen. Ich werde dann Eliza Beidinger heißen", sagte sie damals und lächelte dabei. Auch über den Ablauf ihres großen Tages hatte das Paar damals offen gesprochen. "Da ist vormittags das Standesamt, nachmittags die freie Trauung und abends dann die Feier", erklärte Cedric.

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / cedricbeidinger Eliza und Cedric Beidinger bei ihrem Hochzeitstanz, Juli 2026

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Instagram / cedricbeidinger Eliza und Cedric Beidingers Hochzeitslocation, Juli 2026

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