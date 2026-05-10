Cedric Beidinger & Eliza wären ohne ihren Ex aufgeschmissen

Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner sind seit rund einem halben Jahr frischgebackene Eltern – ihre gemeinsame Tochter hat die Familie seither ordentlich auf Trab gehalten. Zusätzlich bringt Eliza aus einer früheren Beziehung bereits zwei weitere Kinder mit in die Patchworkfamilie, sodass im Haushalt insgesamt drei Kids zu versorgen sind. Wie das Paar diesen turbulenten Alltag mit drei Kindern, TV-Projekten, Social Media und Selbstständigkeit unter einen Hut bekommt, verriet es jetzt Promiflash im Interview auf dem Bild-Renntag.

Ein entscheidender Faktor dabei ist offenbar Elizas Ex-Partner. Cedric betonte im Gespräch: "Wir haben einen guten Ex, ohne ihn wären wir aufgeschmissen." Der Vater von Elizas älteren Kindern wohne dabei in unmittelbarer Nähe – gerade mal 150 Meter von ihnen entfernt. Sie selbst ergänzte: "Der Vater kümmert sich gut um seine Kinder und die können zu mir, die können zum Papa. Das Verhältnis ist zum Glück so entspannt, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen."

Für Eliza und Cedric scheint dieses enge Miteinander der Erwachsenen den Alltag deutlich zu erleichtern. Die dreifache Mama zeigt auf ihren Kanälen immer wieder kleine Einblicke in ihr Leben zwischen Kindertrubel und Business, während Cedric vielen Zuschauern noch aus verschiedenen Realityformaten wie Forsthaus Rampensau Germany bekannt ist. Zum Bild-Renntag in Gelsenkirchen nahmen sie ihr Baby mit und erklärten im Promiflash-Interview auch, warum sie das in Zukunft weiterhin machen werden.

Anzeige Anzeige

Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Tochter Leni beim BILD-Renntag 2026

Anzeige Anzeige

Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner beim Katy’s X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Villa Boisserée, Köln, 06.12.2024

Anzeige Anzeige

Instagram / DRrilvMjEhS Eliza Klenner und Töchterchen Leni Lotta im Dezember 2025

Anzeige