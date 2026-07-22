Wegen Maki: "Bad Boyfriends"-Fans loben Charlotte Engelhardt

Bei "Bad Boyfriends" kommt es erneut zu einem emotionalen Ausbruch: Kandidatin Michelle Mišić durchsucht zum zweiten Mal das Handy ihres Partners Mladen "Maki" Doric – und stößt dabei auf weitere belastende Nachrichten. Diesmal findet sie Chats, in denen Maki und eine andere Frau sich sogar mit Kosenamen ansprechen. Für Michelle bricht in der Villa eine Welt zusammen. Der ehemalige Sommerhaus der Normalos-Teilnehmer beteuert zwar immer wieder, dass es nie zu körperlicher Nähe gekommen sei. Doch seine ständigen Erklärungsversuche verschlimmern die Situation für Michelle nur noch. Schließlich greift Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) ein und stellt ihn unmissverständlich zur Rede: "Hör auf, sie so zu belabern."

Für ihr entschiedenes Eingreifen wird Charlotte auf Instagram von zahlreichen Fans gefeiert. Unter einem Beitrag des Formats häufen sich Kommentare wie: "Oh Gott, ich liebe es, wie Charlotte ihm einfach direkt die Meinung sagt", "Charlotte hat das so gut gemacht" oder "Endlich greift auch mal jemand ein! Endlich! Hoffentlich zieht Michelle das auch durch! Du hast wirklich so viel Besseres verdient." Auch "Charlotte auf die 1" ist dort zu lesen. Michelle selbst meldet sich ebenfalls in der Kommentarspalte zu Wort und bedankt sich bei der 48-Jährigen: "Charlotte war mein Anker in dem Moment. Ich wünsche jeder Frau SO eine Freundin!"

Es ist nicht das erste Mal, dass die Show für Aufsehen sorgt. Bereits in einer früheren Folge hatte Michelle bei der Handydurchsuchung Nacktfotos und ein Video einer anderen Frau auf Makis Handy entdeckt. Seine Erklärung dazu schockierte: Die abgebildete Frau sei inzwischen tot und mutmaßlich von ihrem damaligen Freund ermordet worden. RTL hatte die Szene zunächst ohne entsprechende Einordnung ausgestrahlt und dafür heftige Kritik in den sozialen Medien geerntet. Der Sender reagierte darauf mit einem Statement auf Instagram: "Nach einer erneuten sorgfältigen Prüfung der bereits ausgestrahlten vierten Folge sowie der weiteren Folgen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Sensibilität der Thematik und der gezeigten Situation nicht ausreichend gekennzeichnet und eingeordnet haben. Das bedauern wir."

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RTL Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"