Die wahren Liebesgeschichten am "The Vampire Diaries"-Set

Nina Dobrev (37) und Ian Somerhalder (47) lernten sich am Set der beliebten Serie The Vampire Diaries kennen und verkörperten dort ein Liebespaar – Elena Gilbert und Damon Salvatore. Was im Drehbuch als Romanze angelegt war, entwickelte sich auch außerhalb der Kameras zu einer echten Beziehung. Im Jahr 2010 funkelten die ersten Liebesfunken zwischen den beiden Schauspielern, und sie wurden zu einem der gefeierten Paare der Serie. Für Fans war es wie ein Traum, der wahr wurde, denn die Chemie zwischen den beiden war sowohl auf dem Bildschirm als auch im wahren Leben unverkennbar. Die Beziehung hielt drei Jahre, bevor sich die Wege der beiden wieder trennten.

Nach der Trennung von Nina fand Ian bereits ein Jahr später erneut das Glück und begann eine Beziehung mit der Schauspielerin Nikki Reed (37). Die neue Romanze sorgte für Aufsehen, da sie so schnell nach dem Ende seiner Beziehung mit seiner Co-Star begann. Nina hingegen konzentrierte sich zunächst auf ihre Karriere, bevor sie später in einer Beziehung mit dem olympischen Snowboarder Shaun White (39) ihr privates Glück fand. Die Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Sportler wurde von vielen verfolgt und sorgte regelmäßig für Schlagzeilen.

Während seiner Zeit mit Nina tauchte Shaun tief in die Welt von "The Vampire Diaries" ein. In einem Interview mit Us Weekly im Juni 2021 verriet der Snowboarder, dass er begonnen hatte, die Serie zu schauen. "Es gibt eine Menge Episoden. Nicht, dass ich wütend darüber war, aber ich habe nicht realisiert, wie tief ich da reingehen würde", erzählte er dem Magazin. Die Beziehung zwischen Nina und Shaun endete schließlich im Jahr 2025. Die Liebesgeschichten der Stars aus "The Vampire Diaries" zeigen, dass das Leben manchmal genauso dramatisch sein kann wie die Serien, in denen sie mitspielen.

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Paul Wesley, Nina Dobrev und Ian Somerhalder in "Vampire Diaries"

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Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder im Januar 2020

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Getty Images Shaun White und Nina Dobrev, Juli 2024