Diese Sache will Matt Damon seinem Körper nie wieder antun

Für seine Rolle als Odysseus in Christopher Nolans (55) monumentalem Filmepos "Die Odyssee" hat Matt Damon (55) seinen Körper einer radikalen Transformation unterzogen. Der Schauspieler nahm von rund 90 Kilo auf etwa 76 Kilo ab – und das auf gesunde Art und Weise. Gemeinsam mit seinem Fitnesstrainer Jason Walsh stellte er seine Ernährung komplett um, verzichtete unter anderem auf Gluten und achtete genauestens darauf, was er zu sich nahm. "Es ging vor allem darum, wirklich, wirklich fit zu werden, was einfach eine vollständige Ernährungsumstellung und eine ganz andere Lebensweise bedeutet", erklärte der 55-Jährige dem Magazin People.

Dabei betonte Matt, dass er seine Diät nicht auf eine riskante Weise durchgezogen habe: "Ich habe es nicht auf eine ungesunde Weise verändert." Gewicht für eine Rolle zuzunehmen hingegen – das will er sich künftig nicht mehr antun. "Ich glaube, wenn ich das Gegenteil gemacht und zugenommen hätte, wäre das gefährlich gewesen, und das ist etwas, das ich nicht mehr tun werde. Früher in meinem Leben war ich gern dazu bereit", so der Schauspieler. Tatsächlich legte er 2008 für die Filmkomödie "Der Informant!" rund 14 Kilo zu, um den Whistleblower Mark Whitacre glaubwürdig zu verkörpern. Seinem "Oppenheimer"-Kollegen Josh Hartnett (48), der für dieselbe Produktion ebenfalls zugenommen hatte, gab Matt einen deutlichen Hinweis mit auf den Weg: "Du wirst das nie wieder loswerden, Mann."

Der Film "Die Odyssee", den Matt als "den anspruchsvollsten Film, an dem ich je beteiligt war" bezeichnete, läuft ab dieser Woche in den Kinos. Neben ihm sind Stars wie Zendaya (29), Robert Pattinson (40) und Charlize Theron (50) zu sehen. Es ist bereits Matts drittes Mal unter der Regie von Christopher Nolan – nach "Interstellar" und "Oppenheimer". Am Set des Epos zeigte sich einmal mehr, dass Christopher keinerlei Sonderbehandlung erlaubt: Matt berichtete, dass er bei Dreharbeiten auf hoher See, mitten in einem Sturm, genauso durchnässt wurde wie alle anderen am Set.

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Getty Images Bei der London-Premiere von "The Odyssey" am Odeon Luxe Leicester Square

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Josh Hartnett im August 2024 in Madrid