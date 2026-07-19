Tom Holland hatte Angst vor Christopher Nolans Urteil

Für Hollywoodstar Tom Holland (30) war der Dreh an Christopher Nolans (55) neuem Epos "Die Odyssee" eine nervenaufreibende Erfahrung. Der Schauspieler spielt in dem Film, der am 16. Juli in die Kinos kommt, Telemachus – den Sohn von Odysseus. Neben Tom sind weitere Hollywoodgrößen wie Charlize Theron (50), Zendaya (29), Matt Damon (55), Robert Pattinson (40) und Anne Hathaway (43) mit dabei. Gegenüber Fandango sprach der Schauspieler jetzt offen darüber, wie angespannt er beim Dreh war – und wie sehr ihn die ungewohnten Arbeitsbedingungen am Set verunsicherten.

Nolan drehte "Die Odyssee" mit eigens für den Film entwickelten IMAX-Kameras – eine absolute Premiere, denn noch nie zuvor wurde ein Film vollständig mit dieser Technologie realisiert. Für Tom bedeutete das Neuland: "Zum ersten Mal mit den IMAX-Kameras zu arbeiten, war ein Erlebnis. Es war anders als alles, was ich je zuvor gesehen hatte, und ich wusste nicht, dass der Film nur drei Minuten dauerte", erinnerte er sich. Immer wieder wurde beim Dreh geschnitten, was den Schauspieler zunehmend in Panik versetzte. "Und ich dachte nur: 'Gefällt ihm nicht, was wir da machen? Was ist denn los?'", so Tom. Er befürchtete schon, seine Szene sei ein kompletter Reinfall – bis Stuntkoordinator George Cottle ihn aufklärte, dass das ständige Unterbrechen schlicht an der begrenzten Kapazität der Kameramagazine lag. "Ich dachte nur: 'Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich würde in dieser Szene total reinscheißen'", lachte Tom im Interview, wie Kino.de berichtet.

Der 30-jährige Schauspieler ist vor allem als Spider-Man aus dem Marvel-Universum bekannt und damit an große Produktionen gewöhnt. Mit "Die Odyssee" betritt er aber in vielerlei Hinsicht Neuland: Das Epos basiert auf Homers gleichnamiger Vorlage und folgt Odysseus nach dem Trojanischen Krieg auf seiner langen Reise zurück zu seiner Familie. Es ist Toms erstes Projekt mit Regisseur Christopher Nolan, der als einer der einflussreichsten Filmemacher Hollywoods gilt und mit Werken wie "Inception", "The Dark Knight" und zuletzt "Oppenheimer" weltweit für Furore sorgte.

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IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Tom Holland, Schauspieler