"Bin unzufrieden": Daniela Katzenberger kündigt Zehen-OP an

Auf Instagram nimmt Daniela Katzenberger (39) gerade kein Blatt vor den Mund: Im Rahmen des viralen "by the way"-Trends, bei dem Social-Media-Nutzer ungeschönte Einblicke hinter ihre vermeintlich perfekte Fassade geben, packt die Reality-TV-Ikone offen über ihre ganz persönlichen Beauty-Baustellen aus. Neben ehrlichen Geständnissen über ihre Haare und Zähne kündigt sie auch einen medizinischen Eingriff an, der viele überraschen dürfte: Im Oktober möchte Daniela sich den zweiten und dritten Zeh kürzen lassen. "Mir sche*ßegal, was irgendjemand dazu sagt, bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht", schreibt sie dazu.

Doch das ist längst nicht alles, was die 39-Jährige mit ihren Followern teilt. Auch ihre Zähne nimmt sie sich im Rahmen des Trends vor: "Hab mein schiefes Pferdegebiss immer gehasst, auch wenn alle gesagt haben: Ist doch dein Markenzeichen!" Zwei Jahre mit Zahnspange hätten das Problem schließlich gelöst. Außerdem zeigt sie Fotos ihrer Kopfhaut, auf der durch "jahrelange Extensions-Experimente" kahle Stellen entstanden sind – eine Haartransplantation soll das Problem beheben. Mit gewohntem Humor nennt sie sich deshalb selbst "Daniela Glatzenberger".

Diese Offenheit kommt bei Danielas Followern extrem gut an. Unter den Beiträgen sammelt sich eine Welle aus Zustimmung und Anerkennung für ihre direkte Art. "Wie kann man so viel Humor in sich tragen. Ich liebe es, Girl", schreibt eine Nutzerin, andere loben ihre Ehrlichkeit und Bodenständigkeit. Auch Danielas geplante Eingriffe stoßen auf überraschend wenig Gegenwind – ganz nach dem Motto: ihr Körper, ihre Entscheidung. So bleibt Daniela im Netz das, was sie seit Jahren ist: laut, direkt, selbstironisch – und erstaunlich konsequent darin, auch die unbequemen Seiten nicht hinter Filtern und einer schillernden Fassade verschwinden zu lassen.

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2026

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in den Anfängen ihrer Karriere