Daniela Katzenberger teilt Nacktfoto vor zweiter Brust-OP

Daniela Katzenberger (39) nimmt an der viralen "By the Way"-Challenge teil und gewährt ihren Fans dabei einen tiefen Einblick hinter die Kulissen. Die TV-Ikone zeigt auf Instagram eine Bildergalerie, in der sie bewusst die ungeschönten Seiten ihres Alltags teilt – und sorgt damit für jede Menge Diskussionsstoff. Besonders ein Bild lässt aufhorchen: ein Nacktfoto, auf dem ihre Brustwarzen mit lachenden Emojis abgedeckt sind und ein hauchdünner Stringtanga kaum etwas verbirgt. Dazu schreibt die Reality-Beauty, die lange mit ihrem Äußeren gehadert hat: "Das schlimmste Foto ever von mir, vor meiner 2. Brust-OP." Der Schnappschuss entstand also als Vorbereitungsfoto für einen Eingriff, dem sie sich vor einigen Jahren unterzogen hatte.

Ihre harte Selbstkritik kommt bei den Fans überhaupt nicht gut an. Viele können schlicht nicht nachvollziehen, warum Daniela das Bild als ihr schlimmstes bezeichnet. "Das wäre bei mir unter die Schönsten gekommen. Ich wäre froh, wenn so mein schlimmstes Bild von mir aussehen würde", schreibt eine Nutzerin in der Kommentarspalte. Eine weitere Userin ergänzt: "Deine Figur war schon vor deiner Brust-OP megaschön! Mach dich doch nicht selbst so schlecht! Das hat dein Körper nicht verdient!" Die Challenge bringt aber nicht nur das Nacktfoto mit sich: Ein weiteres Bild zeigt Danielas Füße, an denen ihr der zweite und dritte Zeh zu lang sind. Für die geplante Zehenverkürzung im Oktober gibt es hingegen warnende Kommentare, in denen Fans von eigenen Schmerzen und Folgeschäden berichten.

Dass Daniela so offen mit sich und ihrem Körper umgeht, ist für die TV-Persönlichkeit nichts Ungewöhnliches. Die Mama einer Tochter, die 2009 durch ihren Auftritt in der VOX-Sendung "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" berühmt wurde, sprach in der Vergangenheit bereits mehrfach öffentlich über Beauty-Eingriffe und teilt regelmäßig ehrliche Einblicke in ihr Leben mit Ehemann Lucas Cordalis (58) auf Social Media. Ihre Fans schätzen genau das an ihr und bescheinigen ihr in der Challenge-Kommentarspalte, dass sie "unglaublich sympathisch" und "herrlich ehrlich" sei.

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Imago Daniela Katzenberger bei einer Signierstunde auf der Leipziger Buchmesse 2026

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Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

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Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024