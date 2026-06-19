Im Sommer: Daniela Katzenberger liebt ihre Weihnachtsdeko

Mitten im Hochsommer, während auf Mallorca die Temperaturen auf 30 Grad klettern und die meisten Menschen Strand und Sonne genießen, hängt bei Daniela Katzenberger (39) noch immer die Weihnachtsdeko. Die Realitystar-Ikone lebt seit Jahren mit ihrem Mann Lucas Cordalis (58) auf der spanischen Insel – und zeigt jetzt auf Instagram, dass bei ihr in mehreren Ecken des Hauses noch Lichterketten leuchten und kitschige Weihnachtsfiguren stehen. "Ich bin glaube ich der einzige Mensch, vor allem auf Mallorca, glaube ich, bin ich wirklich der einzige Mensch, der hier die Weihnachtsdeko hat", gesteht Daniela in ihrer Story lachend.

Dass sie die festliche Einrichtung einfach nicht wegräumen kann, liegt laut eigener Aussage vor allem an der Gemütlichkeit, die sie dabei empfindet – selbst bei sommerlichen Temperaturen. "Ich finde, das hat einfach eine krasse Gemütlichkeit, auch bei 30 Grad auf Malle. Ich bringe es nicht übers Herz, das wegzuräumen", erklärt sie. Und dabei wird es anscheinend jedes Jahr mehr Deko: "Ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr systematisch mehr", gibt sie zu. Weniger begeistert von der wachsenden Sammlung ist ihr Mann Lucas, dem die Deko-Flut offenbar schon seit Jahren zu schaffen macht.

Daniela hat sich die Liebe zu Weihnachten längst als Teil ihrer Persönlichkeit auf die Fahnen geschrieben. "Ich bin weihnachten-bekloppt", sagt sie über sich selbst. Diese Leidenschaft für die besinnliche Jahreszeit zeigte die gebürtige Ludwigshafenerin schon in der Vergangenheit immer wieder öffentlich – von opulenten Weihnachtsdekorationen in früheren Jahren bis hin zu aufwendigen Festtagsvorbereitungen. Auch ihre Tochter Sophia wächst damit auf, dass bei Familie Katzenberger-Cordalis das Weihnachtsgefühl offenbar nie wirklich endet.

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