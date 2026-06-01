Daniela Katzenberger macht sich für den guten Zweck "nackig"

Bei der zweiten Charity Night der Umbrella-Stiftung des Düsseldorfer Schönheitschirurgen Dr. Afschin Fatemi im Hyatt Regency Hotel in Düsseldorf war für Glamour gesorgt: Hollywood-Star Chris Noth (71), bekannt als "Mr. Big" aus Sex and the City, sowie Schauspielikone Catherine Deneuve (82) gaben sich die Ehre. Doch für den spektakulärsten Moment des Abends sorgte Daniela Katzenberger (39). Inmitten der laufenden Charity-Auktion verschwand die Blondine plötzlich hinter der Bühne – und tauchte kurz darauf nur noch im weißen Bademantel wieder auf. Was steckte dahinter? Daniela hatte kurzerhand ihr glamouröses Abendkleid ausgezogen und es spontan für den guten Zweck versteigert. Das Kleid brachte eine vierstellige Summe ein, die Dr. Fatemis medizinische Auslandseinsätze unterstützen soll.

Auf die Idee war sie im Interview mit Cathy Hummels (38) gekommen, als diese sie fragte, was sie für den guten Zweck versteigern würde. Zunächst schlug sie ihre Schuhe vor, am Ende entschied man sich aber gemeinsam für das Kleid. Im Gespräch mit Cathy erklärte Daniela ihre Motivation, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt: "Am liebsten setze ich mich für Kinder ein. Wir sind beide Mütter und da kriegt man auch ein ganz anderes Verständnis dafür. Wenn man schon bekannt ist, kann man auch etwas Gutes dafür machen." Daniela ist Mutter einer Tochter. Das Engagement für wohltätige Zwecke liegt ihr offenbar am Herzen. Gegenüber Cathy betonte sie: "Wenn man einen bekannten Namen hat, kann man sich ruhig mal einsetzen."

Immer an Danielas Seite: Mama Iris Katzenberger (59). Sie war zuletzt genauso begeistert von der Power ihrer Tochter wie viele andere Fans der Kult-Blondine. Vor drei Monaten schwärmte Iris bei der Aachener MediaNight im Gespräch mit RTL: "Sie ist definitiv von der Couchpotato zum Sportprofi geworden – und das innerhalb eines Jahres. Das muss man ihr erst mal nachmachen." Daniela hatte da bereits zwölf Kilo abgenommen, ihren durchtrainierten Körper auf Instagram gezeigt und im Jahr davor sogar bei einem Bodybuilding-Wettkampf mitgemacht. Besonders beeindruckt hatte Iris damals, wie eisern Daniela plötzlich sein konnte. "Ich habe großen Respekt vor ihrer Disziplin, die sie an den Tag legt. Es ist Wahnsinn, dass sie auch wirklich Nein sagen kann zum Dessert, wenn wir essen gehen. Das konnte sie vorher nie", sagte sie. Auch auf Dr. Afschin Fatemis Gala zeigten sich Mutter und Tochter zusammen.

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Sonstige Daniela Katzenberger und Dr. Afschin Fatemi, Mai 2026

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Imago Daniela Katzenberger, Dr. Afschin Fatemi und Iris Katzenbeger bei der Spendengala der Umbrella-Stiftung im Hyatt Regency Düsseldorf

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Imago Daniela Katzenberger und Iris Katzenberger bei der 2. Charity Gala der Umbrella Stiftung im Hyatt Regency Düsseldorf