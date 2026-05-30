Daniela Katzenberger hält Promi-Kollegen für "Arschgeigen"

Daniela Katzenberger (39) hat jetzt überraschend offen über die Schattenseiten des Showbusiness gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Sie gab in ihrer Instagram-Story zu, dass sie trotz ihrer langen TV-Karriere kaum Freunde aus der Unterhaltungsbranche hat. Für viele ihrer Millionen Fans dürfte das eine überraschende Aussage sein, schließlich kennt sie durch ihre jahrelange Präsenz im Rampenlicht unzählige Stars und Prominente persönlich. Statt auf Kontakte aus der Promiwelt zu setzen, verlässt sich die 39-Jährige heute lieber auf ihre Familie und enge Vertraute.

Der Grund für diese Haltung ist schnell erklärt: Das Geschäft in der Unterhaltungsbranche sei für Daniela inzwischen "sehr ernüchternd" geworden. Besonders deutlich wurde die TV-Bekanntheit mit einer klaren Ansage über so manche Branchenvertreter: "Da gibt es auch viele Arschgeigen!" Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass sie das nicht als spezifisches Problem des Showbusiness betrachte – solche Menschen gebe es schließlich "in jedem Job".

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniela von negativen Erfahrungen in ihrem Umfeld berichtet. Zuletzt hatte sie erzählt, wie sie für ihre Fitness-Ambitionen Kritik aus ihrem Freundeskreis kassierte. Manche Menschen hätten sich sogar von ihr abgewendet, nachdem sie auf Sport und gesunde Ernährung umgestellt hatte. Seit Jahren ist die gebürtige Ludwigshafenerin für ihre direkte Art bekannt und scheut sich nicht, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Privat lebt sie mit Ehemann Lucas Cordalis (58) und der gemeinsamen Tochter Sophia (10) auf Mallorca.

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger bei einer Signierstunde auf der Leipziger Buchmesse 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia Cordalis