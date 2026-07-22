Kein Kontakt: Peter Schillings Tochter heiratet ohne Vater

Janina Korn, die Tochter von "Major Tom"-Sänger Peter Schilling (70), steht kurz vor ihrer Hochzeit – und das, ohne dass ihre Familie dabei sein wird. Am 8. August heiratet die Schauspielerin und Musikerin ihren langjährigen Lebensgefährten Roland Heitz, bekannt aus der TV-Serie "Schwarzwaldklinik". Die Trauung findet auf einem Schrottplatz statt – ein ausdrücklicher Wunsch des Bräutigams, der mit dieser Location besondere Erinnerungen verbindet. Dass sie diesen emotionalen Tag ganz ohne Familie begeht, macht Janina zu schaffen, wie sie im Gespräch mit dem Magazin Bunte offenbart: "Manchmal denke ich: Ich bin die traurigste Braut Deutschlands. Roland ist mein großes Glück, und natürlich freue ich mich wahnsinnig, ihn zu heiraten, aber ich habe eben einfach keine Familie mehr."

Janinas Mutter starb vor sechs Jahren. Geschwister hat die 43-Jährige keine, und die Familie ihres Vaters kennt sie nicht. Ihr Vater lebt zwar noch, doch der Kontakt zu ihm ist so gut wie nicht vorhanden. "Ich habe das Gefühl, dass ich mehr oder weniger gestorben bin für ihn", beschreibt Janina die Beziehung zu dem Musiker. Roland, der 2021 mit seiner Liebsten in die Show Das Sommerhaus der Stars einzog, steht ihr in dieser Situation zur Seite und bringt seine eigene Familie mit zur Trauung. Dass seine Verwandten dabei sein werden, freut auch seine Braut: "Das freut mich unheimlich für ihn."

Peter Schilling wurde 1982 mit dem Neue-Deutsche-Welle-Hit "Major Tom" berühmt, der auch bei der Fußball-WM nach jedem Tor der deutschen Nationalmannschaft gespielt wurde – was bei Janina alte Gefühle weckte. Entstanden ist sie aus einer kurzen Affäre ihrer Mutter mit dem Sänger, die beiden waren nie ein Liebespaar. Zwar sorgte Peter finanziell für sie, doch emotional blieb er auf Distanz. Roland beschreibt gegenüber Bunte, wie sehr seine Partnerin darunter leidet: "Es ist bitter, wenn man nie was hört, weder zum Geburtstag noch sonst." Besonders erschütternd war für Janina, dass ihr Vater vor einigen Jahren plötzlich einen DNA-Test verlangte, um seine Vaterschaft überprüfen zu lassen. Trotz allem hegt sie keinen Groll: "Ich bin nicht sauer. Ich wünsche ihm sein Lebensglück. Aber ich merke, dass ich einfach eine Art Trauma davongetragen habe von allem."

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Instagram / janina_korn Die Schauspieler Roland Heitz und Janina Korn posten einen Rückblick, Dezember 2024.

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