"Sommerhaus"-Roland will Janina auf Schrottplatz heiraten

Schauspieler Roland Heitz und die Sängerin Janina Korn planen eine wahrhaft einmalige Hochzeit: Im Sommer 2026 wollen die beiden sich auf einem Schrottplatz in Norderstedt bei Hamburg das Jawort geben. Während andere Paare von einer glamourösen Zeremonie träumen, setzt dieses Duo auf eine rustikale Kulisse aus alten Karossen und Metallbergen. Roland, bekannt aus der "Schwarzwaldklinik", erklärte die originelle Wahl des Ortes im Interview mit Bild: "Unsere Liebe gehört natürlich nicht auf den Schrott. Aber so haben wir etwas ganz Besonderes – wir sind eben kein gewöhnliches Paar." Anfangs war Janina skeptisch, stimmte dann jedoch zu: "Wenn Roland das wichtig ist, dann mache ich das für ihn."

Denn für Roland, dem 2023 nach einer Krebsdiagnose die Prostata entfernt wurde, hat der Schrottplatz eine besondere Bedeutung, die eng mit seiner Kindheit verbunden ist. Als Junge verbrachte er viel Zeit auf solchen Plätzen, wo er einerseits spielte und andererseits jobbte, indem er Kupfer verkaufte: "Ich bin im Saarland aufgewachsen, da haben wir dort erst gespielt – und später habe ich mein Taschengeld auf dem Schrottplatz aufgebessert." Diese Erinnerungen an unbeschwerte Tage und Jugendabenteuer verbinde er bis heute mit einem Gefühl von Glück und Freiheit. Für Janina war diese Entscheidung zunächst schwer nachvollziehbar, doch sie ließ sich von Rolands Begeisterung anstecken. Nun ist auch sie voller Vorfreude auf die ungewöhnliche Feier, bei der Ende Juli auch einige gemeinsame Bekannte aus ihrer Zeit bei der Show Das Sommerhaus der Stars dabei sein sollen.

Seit ihrer Verlobung im Herbst 2022 haben Roland und Janina immer wieder bewiesen, dass sie füreinander geschaffen sind. Trotz eines Altersunterschieds von 26 Jahren harmonieren die beiden augenscheinlich perfekt miteinander, was sie bereits 2021 in der viel diskutierten RTL-Show, die wegen des legendären "Sommerhaus"-Fluches viele Paare abschreckt, bewiesen hatten. "Wir wissen einfach, dass wir füreinander geschaffen sind. Unsere Liebe ist stabil – und wir haben das 'Sommerhaus' überstanden. Wenn wir danach nicht heiraten, wann dann?", resümierte die Braut in spe gegenüber Bild. Trotz der Kritik der Öffentlichkeit blieb ihre Beziehung stabil. Die bevorstehende Hochzeit auf dem Schrottplatz ist ein Statement dafür, dass sie eben ein Paar sind, das gesellschaftliche Konventionen oftmals ablehnt.

Instagram / janina_korn Die Schauspieler Roland Heitz und Janina Korn posten einen Rückblick, Dezember 2024.

Action Press Janina Korn bei der "Tanz der Vampire"-Premiere in Hamburg im Oktober 2023

Instagram / roland_heitz Schauspieler Roland Heitz macht seinen Hatern eine Ansage, Mai 2023.