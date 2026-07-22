Meryl Streeps Garderobiere rettet ihre Szene in Kultfilm

Nicht immer sind es ausgeklügelte Spezialeffekte, die eine Filmszene retten – manchmal ist es einfach eine helfende Hand. In dem Kultfilm "Der Tod steht ihr gut" aus dem Jahr 1992 spielt Meryl Streep (77) die Figur Madeline, die zusammen mit Goldie Hawn (80) als Helen um die Gunst von Ernest, gespielt von Bruce Willis (71), kämpft. Dabei setzt sie auf optische Reize und trinkt ein Elixier, das sie körperlich sofort verändert: Taille, Po und Oberweite werden sichtbar gestrafft und angehoben. Für diesen Effekt setzten die Macher zunächst auf einen pneumatischen Büstenhalter – doch der lieferte nicht das gewünschte Ergebnis. Die Lösung war denkbar simpel: Streeps Garderobiere stellte sich außerhalb des Kamerablicks und hob die Brüste der Schauspielerin kurzerhand von unten per Hand an.

Der Film von Regisseur Robert Zemeckis (74) galt damals als echtes Experimentierfeld für neue Tricks. Für Meryl war es daher auch eine intensive Begegnung mit der damals neuen Computertechnik. Im Gespräch mit Entertainment Weekly erinnerte sie sich, dass sie sich CGI ursprünglich nur ein einziges Mal antun wollte: "Es ist mühsam. Man steht da wie eine Maschine… Ich fand das Ergebnis toll. Aber es macht keinen Spaß, mit einem Lampenfuß zu spielen." Besonders kurios gestalteten sich auch die Dreharbeiten zu einer anderen Szene, in der Madeline die Treppe hinunterfällt und mit verdrehtem Kopf weiterläuft. Ausgerechnet an diesem Tag besuchte Meryls Mutter das Set. "Ich versuchte, ihr das zu erklären, und sie sagte: 'Ich komme, um dir zuzusehen. Sie bezahlen dir das ganze Geld, und du spielst mit einer Tüte über dem Kopf.'", erzählte die Schauspielerin lachend.

Der skurrile Aufwand zahlte sich jedoch am Ende aus: Der Film spielte weltweit mehr als 140 Millionen Dollar ein und gewann später den Oscar für die besten visuellen Effekte. Meryl selbst erhielt für ihre schauspielerische Leistung eine Golden-Globe-Nominierung als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical. Doch nicht nur Tricks und Tüten über dem Kopf sorgen bis heute für Gesprächsstoff. Auch der Set-Alltag mit Co-Star Goldie Hawn hat für besondere Momente gesorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep bei einem Fototermin in London, April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Meryl Streep, Bruce Willis und Goldie Hawn für "Der Tod steht ihr gut", 1992

Anzeige Anzeige

Imago Meryl Streep als Madeline in "Der Tod steht ihr gut", 1992