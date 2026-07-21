Aufgeflogen: "Bad Boyfriends"-Maki muss erneut Handy zeigen

Bei "Bad Boyfriends" eskaliert die Situation zwischen Michelle Mišić und Mladen "Maki" Doric endgültig. Kurz bevor das Paar nach der Rauswahl durch die anderen Teilnehmer die Show verlassen muss, erhält Michelle von Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) ein letztes Mal die Gelegenheit, einen Blick auf Makis Handy zu werfen. Was sie dort entdeckt, trifft die Reality-TV-Bekanntheit schwer: Neben den bereits bekannten Vorwürfen stößt sie auf Nachrichten mit einer Freundin seiner Instagram-Affäre. Als sich dann auch noch herausstellt, dass Maki und die Frau sich offenbar mit Kosenamen ansprachen und ihr Kontakt enger war als bisher angenommen, bricht Michelle in Tränen aus. "Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Lass mich in Ruhe", schluchzt sie.

Trotz Michelles Verzweiflung lässt Maki nicht locker und redet ununterbrochen auf sie ein. Immer wieder beteuert er, dass die Sache nie körperlich geworden sei. Doch damit bringt er nicht nur seine Freundin an ihre Grenzen, sondern auch Moderatorin Charlotte Engelhardt. "Hör auf, sie so zu belabern", fährt die 48-Jährige ihn schließlich an. Maki selbst scheint den Ernst der Lage jedoch nicht zu begreifen und rechtfertigt sich lediglich mit den Worten: "Es ging nur vier Wochen." Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der ehemalige Promihof-Kandidat anzügliche Nachrichten mit einer inzwischen mutmaßlich verstorbenen Frau ausgetauscht und den Chat anschließend gelöscht hatte.

Die Funde auf Makis Handy sorgten nicht nur in der Show für Aufsehen, sondern lösten auch im Netz zahlreiche Diskussionen aus. Nach der Ausstrahlung der Folge meldete sich die Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit mit einem Statement auf Instagram zu Wort und entschuldigte sich für sein Verhalten: "Diese Szenen nach so langer Zeit jetzt zu sehen, zerreißt mir das Herz und ich bin mir ziemlich sicher, vielen anderen auch. Ja, ich wurde dabei erwischt, dass ich fremdgeschrieben habe. Das war mein größter Fehler, den ich zutiefst bereue und niemals vergessen werde!" Besonders an Michelle richtete er persönliche Worte: "Vor allem tut es mir unendlich leid und ich kann es echt nicht in Worte fassen, Michelle so unfassbar wehgetan zu haben."

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Mladen "Maki" Doric bei "Bad Boyfriends"

Was sagt ihr zu Makis Rechtfertigung? Ziemlich schwach – Dauer macht es nicht besser. Klingt nach Panikausrede. Als Einordnung okay, aber keine Entschuldigung. Ergebnis anzeigen