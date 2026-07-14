Nacktfoto-Skandal bei "Bad Boyfriends": RTL räumt Fehler ein

Für RTL wird der Umgang mit einer heiklen Szene in der Realityshow "Bad Boyfriends" zum Problem. In der vierten Folge durchsucht Kandidatin Michelle Mišić das Handy ihres Partners Mladen Doric, der als Maki bekannt ist, und entdeckt dabei Nacktfotos sowie ein Video einer anderen Frau. Makis Erklärung für die Aufnahmen ist dabei besonders erschütternd: Die dargestellte Frau sei inzwischen tot – von ihrem damaligen Freund wohl ermordet worden. Der Sender strahlte diese Szene zunächst ohne angemessene Einordnung aus und erntete dafür massive Kritik aus dem Netz.

Nun reagiert der Sender auf das öffentliche Feedback. Auf Instagram räumte RTL ein, bei der Ausstrahlung einen Fehler gemacht zu haben: "Wir nehmen das Feedback unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sehr ernst. Nach einer erneuten sorgfältigen Prüfung der bereits ausgestrahlten vierten Folge sowie der weiteren Folgen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Sensibilität der Thematik und der gezeigten Situation nicht ausreichend gekennzeichnet und eingeordnet haben. Das bedauern wir." Der Sender kündigte daraufhin an, sowohl die bereits ausgestrahlte Folge als auch die noch kommenden Episoden entsprechend anzupassen.

Schon zuvor hatte der Sender ein Statement geteilt. Auf Instagram mahnte der Sender: "Wir bitten euch, mit dem in der heutigen Sendung behandelten Thema respektvoll und verantwortungsbewusst umzugehen. Bitte seht von Spekulationen ab. Hinter jeder Geschichte stehen reale Menschen – Angehörige und Freunde – deren Privatsphäre es zu schützen gilt." Doch die Wogen glättete das nicht. Viele Zuschauer blieben fassungslos, dass eine so brisante Szene überhaupt im Fernsehen gezeigt wurde.

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends" 2026

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RTLZWEI Mladen "Maki" Doric in "Der Promihof"