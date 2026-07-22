Geständnis: Kool Savas bereut seinen Vegetarismus manchmal

Kool Savas (51) sorgt mit einem offenen Geständnis für Aufsehen: Der Rapper, der seit seiner Jugend vegetarisch lebt, bereut diesen Lebensstil manchmal. In einem neuen Gespräch mit Hiphop.de spricht der Musiker ungewohnt ehrlich darüber, wie sich der Verzicht auf Fleisch und Fisch für ihn nach Jahrzehnten anfühlt. Seit seinem 18. oder 19. Lebensjahr isst er kein Fleisch mehr, konsumiert aber weiterhin andere tierische Produkte wie Milch und Eier.

Was ihn manchmal ins Zweifeln bringt, ist vor allem seine Leidenschaft fürs Angeln. "Manchmal bereue ich das, dass ich Vegetarier bin. Weil zum Beispiel, ich würde super gerne angeln und die Fische dann selber braten oder grillen und die dann essen", erklärt er. Doch der Gedanke daran, tatsächlich zuzubeißen, bereitet ihm mittlerweile Unbehagen: "Ich trau mich nicht mehr, so ein totes Tier in den Mund zu nehmen. Irgendwie hab ich da so einen krassen Ekel aufgebaut." Trotz dieser Momente der Reue bleibt er seinem Lebensstil treu. Außerdem betont er, dass gute Ersatzprodukte für ihn den Alltag längst erleichtern – besonders wenn es um Burger oder Hackfleisch geht.

Zum Missionieren ist Kool Savas, der kürzlich nach einem Unfall mit elf Stichen genäht werden musste, allerdings nicht aufgelegt. Er sieht den Verzicht auf Fleisch als persönliche Entscheidung und möchte niemanden davon überzeugen, es ihm gleichzutun. "Ich bin jetzt kein Missionar, der denkt, ich muss jetzt dafür sorgen, dass die ganze Welt vegetarisch lebt", stellt er im Interview klar. Seinen Freunden, die sich zeitweise vegetarisch ernährt haben, sei der Umstieg jedoch erstaunlich leichtgefallen. Der Rapper berichtet, dass viele von ihnen gesagt hätten: "Dicka, mir fehlt gar nichts."

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ActionPress Kool Savas, Januar 2020

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Getty Images Kool Savas, Rapper

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ActionPress Kool Savas, Rapstar