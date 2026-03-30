"Let's Dance"-Aus: Betty Taube spricht über ihren Exit

Mit diesem Show-Aus hatte kaum jemand gerechnet: Bei der vierten Liveshow von Let's Dance muss Betty Taube (31) gemeinsam mit Profitänzer Alexandru Ionel (31) überraschend die Tanzfläche räumen. Direkt nach der Entscheidung von Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) stellt sich das Duo bei Frauke Ludowig (62) dem ersten Interview und spricht offen über die unerwartete Exit-Nacht. Vor allem Betty wirkt gefasst, aber nachdenklich – schließlich war ihr Traum vom Titel "Dancing Star 2026" gerade erst so richtig in Fahrt gekommen.

Im Gespräch mit RTL erklärt Betty, dass sie die kritische Situation vor der Entscheidung durchaus geahnt hatte: Sie habe keine gute Probenwoche hinter sich und sei sich sicher gewesen, im gefürchteten roten Licht zu landen. Dass dies tatsächlich ihr Aus bedeutet, trifft das Model aber trotzdem: "Hätte mich gefreut, wenn die Reise weitergegangen wäre", sagt sie. Auch Alexandru zeigt sich sichtlich getroffen. Er betonte, sie hätten auf dem Parkett alles gegeben: "Gas gegeben und alles herausgeholt." Betty ergänzte, woran es für sie lag: "Die Samba hat mir einfach nicht so gelegen." Eine kleine persönliche Anekdote teilte die Kandidatin ebenfalls: Die Zahl vier sei für sie "eigentlich" eine Lieblings- und zugleich Pechzahl – ausgerechnet als viertes Paar betraten sie das Parkett, und in der vierten Liveshow endete das Abenteuer.

In der Show hatten Betty und Alexandru für ihren Samba 19 Punkte erhalten, was die zweitniedrigste Punktzahl des Abends war. Trotz der nicht optimalen Bewertung hatte es auch Lob von der Jury gegeben, unter anderem für Bettys elegante Art, den temperamentvollen Tanz zu interpretieren. Für das Finale, wenn sich alle Teilnehmer noch einmal auf dem Tanzparkett wiedersehen, haben die beiden bereits Pläne. "Wir sind Freunde geworden, also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt", verriet Betty. Die Bindung, die während der intensiven Trainingswochen entstanden ist, soll also auch nach dem Show-Aus bestehen bleiben.

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RTL / Stefan Gregorowius Betty Taube und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Alexandru Ionel und Betty Taube bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Alexandru Ionel und Betty Taube, "Let's Dance"-Kennenlernshow im Februar 2026

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