Von Mutter misshandelt: So will Betty Taube anderen helfen

Betty Taube (30) bricht ihr Schweigen und richtet den Blick nach vorn: Im Interview mit RTL spricht das Model offen über die Gewalt, die sie als Kind durch ihre alkoholkranke Mutter erlebt hat. Anlass ist ihr neues Buch "Sag, die blauen Flecken kommen vom Spielen", in dem sie die dunkelsten Kapitel ihrer Vergangenheit aufarbeitet. Die 30-Jährige, bekannt geworden 2014 durch die Show Germany’s Next Topmodel, sagt, sie wolle Kindern eine Stimme geben, die sich nicht selbst schützen können. "Ich will anderen Mut machen, das Tabu brechen, Bewusstsein schaffen für die Gefahren von Alkohol – und überhaupt erst einmal Aufmerksamkeit für betroffene Kinder", erklärt sie und fügt hinzu: "Denn die blauen Flecken kommen vielleicht nicht vom Spielen."

In dem Gespräch schildert Betty, wie die Gewalt und die ständige Angst ihre Kindheit prägten – und wie gefährlich manche Situationen waren. Sie erzählt von Nächten, in denen sie neben der Badewanne wachte, aus Sorge, die schlafende Mutter könne ertrinken. Von Manipulation vor dem Besuch des Jugendamts. Und von dem Moment, in dem sie als Kind glaubte, es sei besser, gar nicht mehr da zu sein. Auszüge aus dem Buch lassen erahnen, wie unberechenbar der Alkohol die Mutter machte. Gleichzeitig berichtet die Autorin, dass ihr erst eine jahrelange Therapie half, Worte für das Erlebte und einen Umgang mit ihren seelischen Wunden zu finden. Als Betty 18 Jahre alt und für die Dreharbeiten zu "Germany’s Next Topmodel" unterwegs war, erhielt sie die Nachricht über den Tod ihrer Mutter. "Ich bin sofort nach Hause geflogen. In dem Moment habe ich gar nicht darüber nachgedacht, was das bedeutet. Ich glaube, es hat eine Woche gedauert, bis ich mit allem, was davor war, abschließen und ihr verzeihen konnte", erinnert sie sich an diese Zeit. Als sie am Sarg ihrer Mutter stand, sei das ein Schlüsselmoment für sie gewesen. Sie habe in diesem Moment beschlossen, im Guten mit ihrer Mutter auseinanderzugehen.

Abseits der Schlagzeilen zeigt sich, wie sehr Betty ihr Leben neu sortiert hat. Die ehemalige GNTM-Kandidatin arbeitet längst nicht nur als Model, sondern auch als Content-Creatorin, hat sich als Pilotin und Rennfahrerin Träume erfüllt und pflegt den direkten Austausch mit ihrer Community in den sozialen Medien. Mit ihrer schwierigen Kindheit an die Öffentlichkeit zu gehen, war auch für sie kein einfacher Schritt gewesen. "Gerade mit so einem Thema macht man sich mega verletzlich, und davor hatte ich am Anfang richtig Angst – dass Leute sagen, ich will Mitleid oder Aufmerksamkeit", sagt Betty im Interview. Doch das sei nie ihr Ziel gewesen. Stattdessen wolle sie anderen Kindern und Jugendlichen, die Ähnliches erleben, Mut machen und zeigen, dass Heilung möglich ist. Denn das sei es, was sie selbst früher gerne gehört hätte: "Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand sagt, dass irgendwann alles besser wird", schildert sie.

Instagram / bettytaube Betty Taube, Januar 2025

Getty Images Betty Taube, ehemalige GNTM-Kandidatin

