Betty Taube kämpfte vor "Let's Dance" mit starken Schmerzen

Betty Taube (31) stand kurz vor der zweiten Live-Show von Let's Dance vor einer echten Zerreißprobe. Die Laufstegschönheit kämpfte mit massiven körperlichen Beschwerden, die ihren Auftritt am Freitagabend gefährdeten. In ihrer Instagram-Story gewährte Betty ihren Followern einen ehrlichen Einblick in ihren Zustand und klagte über starke Schmerzen sowie extreme Müdigkeit. "Ich kann nicht mal richtig atmen und gehen. Beim Gehen tut's weh", schilderte das Model die drastischen Einschränkungen. Auch Bettys Tanzpartner Alexandru Ionel (31) sprach von einem "Tag voller Ups and Downs" und einer "starken Blockade", die sie ereilt habe.

Trotz der heftigen Beschwerden wollte Betty nicht aufgeben. "Es wird durchgezogen, Leute. Ich will eigentlich wieder eine Zwei vorne haben bei meinem Tanz", zeigte sie sich in ihrer Story kämpferisch. Um die Live-Show überhaupt bestreiten zu können, griff die Teilnehmerin zu Schmerzmitteln. "Schmerzmittel sei Dank", verriet Alexandru mit Blick auf die intensiven Proben der vergangenen Tage. Besonders herausfordernd war, dass ausgerechnet der Slowfox auf dem Programm stand, der unter Experten als "König der Standardtänze" gilt und ein Höchstmaß an technischer Präzision verlangt. "Bisher ist das nicht so mein Tanz", räumte Betty offen ein.

Für Betty lief dann aber doch alles glatt: Sie und Alexandru räumten mit ihrem Slowfox sogar 24 Punkte von der Jury ab. Zittern mussten am Ende des Abends dann drei andere Tanzpaare: Für Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38), Vanessa Borck (29) und Victoria Sauerwald sowie Milano und Marta Arndt (36) wurde es eng. Schließlich mussten Nessi und Vica ihre Tanzschuhe wieder einpacken und flogen als zweites Tanzpaar aus der Show.

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Getty Images Betty Taube lacht bei der Staffel-Premiere von "Let's Dance" in den MMC Studios in Köln

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Getty Images Betty Taube und Alexandru Ionel bei der Premiere der 19. Staffel von "Let's Dance" in den MMC Studios in Köln

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Getty Images Vanessa Borck und Victoria Sauerwald bei der Staffel-Premiere von "Let's Dance" in Köln