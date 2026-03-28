Betty Taube verrät: Sie ist seit September wieder vergeben

Betty Taube (31) schwebt derzeit nicht nur auf dem Tanzparkett, sondern auch privat auf Wolke sieben. Die Let's Dance-Kandidatin hat ihr Liebesglück gefunden und verriet nun gegenüber RTL, dass sie seit September letzten Jahres wieder in festen Händen ist. Während die 31-Jährige aktuell mit Profitänzer Alexandru Ionel (31) bei der RTL-Show über das Parkett wirbelt, freut sie sich besonders auf die Osterpause – allerdings nicht wegen einer Auszeit vom Training, sondern wegen ihres Freundes. "An Ostern fahre ich nämlich mit meinem Freund in die Alpen!", verriet Betty begeistert. Bisher hielt das Model die Beziehung weitgehend privat, doch nun möchte sie dieses Glück mit der Öffentlichkeit teilen.

Die vergangenen Wochen waren für Betty eine echte Herausforderung, denn ihr Privatleben musste durch das intensive "Let's Dance"-Training zurückstecken. "Man hat hier wirklich von morgens bis abends Training und irgendwie ist mein ganzes Privatleben gerade auf Pause gestellt", erklärte sie gegenüber RTL. Ihr Freund komme zwar am Wochenende immer zu Besuch, dennoch käme die gemeinsame Zeit zu kurz. Deshalb könne sie die Osterpause kaum erwarten: "Ich freue mich sehr auf die Osterferien, dass ich mit ihm jetzt mal mehrere Tage am Stück zusammen verbringen kann und einfach mal herunterfahren." Kennengelernt haben sich die beiden übrigens bei einem NFL-Spiel. Und nein, tanzen muss ihr Liebster nicht können, auch wenn Betty findet, dass es "schon attraktiv" sei, wenn Männer sich ein bisschen bewegen können.

Betty strahlt, wenn sie von ihrer neuen Liebe spricht, und schwärmt: "Er ist toll! Ich habe endlich den Richtigen gefunden. Das hat lange gedauert. Ich glaube, es gab noch nie einen Menschen, der mich so gut verstanden hat, der mich so akzeptiert hat, mit meinen Ecken und Kanten und der mir so eine Ruhe gibt." Die Influencerin, die ihre TV-Karriere 2014 als Kandidatin bei Germany's Next Topmodel startete, möchte ihre Beziehung langsam angehen lassen, was die Öffentlichkeit betrifft. Dennoch ist sie glücklich, ihr Liebesglück nun nicht mehr geheim halten zu müssen. Als selbst ernannter "Adrenalinjunkie", ausgebildete Kunstflugpilotin und Amateur-Rennfahrerin mit Rennlizenz hat Betty ohnehin ein Leben voller Action – umso wichtiger scheint ihr neuer Partner als Ruhepol in ihrem turbulenten Alltag zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Betty Taube, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Betty Taube lacht bei der Staffel-Premiere von "Let's Dance" in den MMC Studios in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model