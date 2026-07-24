Bodyshaming motivierte Brittany Cartwright bei ihrer Abnahme

Negative Kommentare über ihren Körper haben Brittany Cartwright (37) zu einer beeindruckenden Verwandlung angetrieben. Die 37-jährige Reality-TV-Bekanntheit aus der Serie "Vanderpump Rules" teilte auf Instagram ein Vorher-nachher-Foto und ließ ihre Follower an ihrer Reise teilhaben. Dabei ging sie auch auf die Häme ein, mit der sie im Netz konfrontiert wurde: "Ich habe alle Bodyshaming-Kommentare über mich gesehen. Aber anstatt mich zu ärgern, haben sie mich motiviert."

In dem Video zeigte sie unter anderem Aufnahmen von sich beim Training mit Hanteln und Kettlebells. Zunächst war sie skeptisch, ob die Methode bei ihr anschlagen würde: "Ich war so besorgt, was ich tun sollte, wenn es nicht für mich funktioniert. Ich habe durchgehalten!" Ab dem dritten Monat habe sie gespürt, dass das Gewicht sich verringerte. Nach Monat vier schwärmte sie dann: "Ich fühle mich fantastisch." Besonders stolz ist Brittany darauf, sich beim Dreh des "Valley"-Reunions wieder wohlgefühlt zu haben: "Ich bin endlich wieder ich selbst." In den Kommentaren unter dem Post stellte sie außerdem klar, dass sie seit ihrer Mommy-OP im Oktober vergangenen Jahres insgesamt 20 Pfund (circa 9,1 Kilogramm) abgenommen habe.

Die Mommy-OP hatte Brittany bereits in ihrem eigenen Podcast "When Reality Hits with Brittany Cartwright" öffentlich gemacht. Bei dem Eingriff durch zwei Ärzte der Beverly Hills Plastic Surgery Group ließ sie unter anderem eine Bauchdeckenrekonstruktion, eine Fettabsaugung, eine Bauchstraffung sowie eine Bruststraffung mit kleineren Implantaten durchführen. Hintergrund war, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes Cruz im April 2021 mit Diastasis recti und Veränderungen an ihrem Körper zu kämpfen hatte. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie, sich den Eingriff auch aufgrund ihrer persönlichen Situation gegönnt zu haben: "Ich wurde in meiner letzten Beziehung kleingemacht und hatte viel von meinem Selbstvertrauen verloren. Ich wollte es wirklich zurückbekommen." Cruz' Vater ist ihr Ex-Mann Jax Taylor (47).

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Getty Images Brittany Cartwright bei den iHeartRadio Music Awards 2025

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Instagram / brittany Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Mai 2025

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Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019

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