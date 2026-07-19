Turtel-Fotos: Brittany Cartwright will über Ex Jax auspacken

Für Brittany Cartwright (37) war es offenbar ein echter Schock: Ihr Ex Jax Taylor (47) wurde kürzlich mit ihrer einstigen gemeinsamen Publizistin Lori Krebs in Puerto Vallarta, Mexiko, gesichtet – und das äußerst innig. Fotos zeigten die beiden turtelnd am Pool des Hotels Mousai, und laut einem Augenzeugen sollen sie sogar verkündet haben, beide glücklich geschieden zu sein. Brittany hat sich nun in einer aktuellen Folge ihres Podcasts "When Reality Hits" erstmals zu der Situation geäußert. Die 37-Jährige machte dabei deutlich, dass sie noch nicht alles sagen will, aber bald bereit sein wird. "Alles, was ich dazu in diesem Moment sagen werde, ist: Ich werde sehr bald meine Wahrheit – die Wahrheit – zu dieser Sache sprechen, sobald ich bereit bin", erklärte sie gegenüber Podcast-Gast Zack Wickham. Dann fügte sie hinzu: "Im Moment konzentriere ich mich auf mich und auf das Wichtigste in meinem Leben – meinen wunderschönen Sohn."

"Ich denke, jeder versteht irgendwie, was gerade vor sich geht", ergänzte Brittany nachdrücklich. Dass die Bilder von Jax und Lori auftauchten, habe sie vollkommen überrumpelt, berichtet ein Insider gegenüber Us Weekly. Brittany habe Lori über Jahre hinweg als enge Freundin betrachtet und ihr immer vertraut – trotz Gerüchten, die bereits seit Längerem kursierten: "Brittany hatte jahrelang Verdachtsmomente, vertraute aber darauf, dass Lori ihr Bestes im Sinn hatte und so etwas nicht tun würde. Sie hat Loris Rücken immer gestärkt und ihr vertraut. Sie waren sehr gute Freundinnen und hatten keine typische professionelle Beziehung." Nun fühle sie sich laut dem Insider "zutiefst verraten" und sei "krank vor Schock darüber, dass Fotos aufgetaucht sind und die beiden öffentlich auftreten."

Brittany und Jax hatten sich im Rahmen ihrer gemeinsamen Zeit bei der Realityshow "Vanderpump Rules" kennengelernt und 2019 geheiratet. Gemeinsam haben sie den fünfjährigen Sohn Cruz. Nachdem das Paar die Show 2020 verlassen hatte, war es 2024 in der Nachfolgesendung "The Valley" zu sehen – wo die Zuschauer im Laufe der zweiten Staffel hautnah miterlebten, wie die Ehe der beiden auseinanderbrach. Die Scheidung des Ex-Paares ist laut Us Weekly noch nicht abgeschlossen. Aktuell arbeiten beide daran, die gemeinsame Elternschaft für Cruz einvernehmlich zu gestalten.

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Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019

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IMAGO / ABACAPRESS Brittany Cartwright, Juli 2025

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Getty Images Jax Taylor im Oktober 2024