Co-Elternschaft im Fokus: Brittany kämpft mit Jax Taylor

Brittany Cartwright (37) versucht nach der Trennung von ihrem Ehemann Jax Taylor (46), eine funktionierende Co-Elternschaft zu etablieren – doch das gestaltet sich für die Realitystar-Mama alles andere als einfach. "Wir arbeiten an der Co-Elternschaftssituation. Wir versuchen, es besser zu machen", verriet die 37-Jährige gegenüber Us Weekly am vergangenen Montag. "Es ist nicht einfach", gestand sie und erklärte weiter: "Es gibt einfach so viele verschiedene Dinge, die da reinspielen, wo es nicht gut läuft, aber es ist besser als vor zwei Jahren. Das ist ein Pluspunkt." Brittany hat inzwischen das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Cruz, während Jax alle zwei Wochen Besuchsrechte erhält.

Die Scheidung von Jax, die Brittany im August 2024 eingereicht hatte, ist noch nicht abgeschlossen. "Wir arbeiten daran, das Haus schätzen zu lassen", gab die Influencerin zum aktuellen Stand bekannt und hofft, nach der Bewertung einen neuen Termin festlegen zu können. "Danach sollte alles gut werden", zeigte sie sich optimistisch. Brittany plant, gemeinsam mit dem vierjährigen Cruz im ehemals gemeinsamen Haus zu bleiben. "Das ist mein Haus. Cruz liebt diesen Ort", betonte sie. "Ich liebe dieses Haus. Ich kümmere mich schon sehr lange um alles alleine, also bin ich stolz darauf. Und ja, das ist mein Haus."

Brittany und Jax hatten Sohn Cruz im April 2021 bekommen, knapp drei Jahre bevor sie sich trennten. Brittanys neues Leben nach der Trennung wird in der dritten Staffel von "The Valley" zu sehen sein, während Jax die Bravo-Show verlassen hat. Der 46-Jährige bestätigte seinen Ausstieg im Juli 2025, nachdem er mit gesundheitlichen und psychischen Problemen zu kämpfen hatte. "Ich denke, die letzte Staffel war sehr dunkel, weil eine bestimmte Person dort war, und jetzt ist er nicht in Staffel drei", erklärte Brittany gegenüber Us Weekly. "Es ist bereits viel leichter, einfach deshalb. Ich denke, dass es natürlich immer noch Drama geben wird, aber es gibt so viel mehr Leichtigkeit und Spaß und lustige Dinge, die wir machen können." Die neue Staffel von "The Valley" startete am 1. April auf Bravo.

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Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright im November 2017

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Instagram / brittany Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Mai 2025

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Getty Images Jax Taylor im Oktober 2024