Entwarnung: Baby von Til Schweigers Ex Svenja liegt richtig

Svenja Holtmann kann sich endlich entspannen. Die Ex-Freundin von Til Schweiger (59) machte Anfang des Jahres bekannt, wieder schwanger zu sein. Sie und ihr Partner Sönke Rosenkranz erwarten zum dritten Mal einen kleinen Jungen. Vor wenigen Wochen machte sich die Influencerin jedoch große Sorgen um ihr Ungeborenes: Der Kleine lag nicht in der optimalen Ausgangsposition für eine natürliche Geburt. Jetzt gibt Svenja Entwarnung: Ihr Sohn liegt wieder richtig.

"Ich hatte heute einen richtig schönen Tag. Der kleine Mann hat sich zum Glück gedreht, was mich sehr erleichtert hat", informiert die 36-Jährige ihre Community via Instagram nach ihrem Frauenarzt-Besuch. Ihre zwei Söhne Carlo und Mika waren bei ihrer Geburt wohl sehr groß und schwer. Deshalb hatte Svenja "großen Respekt vor einer äußeren Wendung und auch vor einer Geburt in Beckenendlage."

Der Stichtag ihres dritten Sohnes ist wohl der 2. August. Die Kliniktasche und der Mutterpass liegen schon bereit. Trotzdem genießt das Model ihre Schwangerschaft in vollen Zügen: "Es ist meine dritte Schwangerschaft und ich genieße es. Das Kind hat mehr Platz im Bauch, bewegt sich daher auch viel. Es tritt, ist sehr aktiv".

Svenja Holtmann und ihr Mann Sönke Rosenkranz

Svenja Holtmann und ihr Partner Sönke Rosenkranz mit ihren Söhnen Carlo und Mika

Svenja Holtmann im November 2015

