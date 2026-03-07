Svenja Holtmanns Leben hat sich durch viertes Baby verändert

Seit dem Herbst 2025 hat sich bei Svenja Holtmann das Leben grundlegend gewandelt. Die Hamburgerin und ihr Ehemann Sönke Rosenkranz begrüßten am 4. Oktober ihren vierten Sohn – Pepe Julius – in der Welt. Damit zieht nun eine echte Jungs-Truppe durch das Familiendomizil auf dem Land: Carlo, Mika Jordi, Louie Jim und der jüngste Spross. Was von außen wie das Bilderbuch-Großfamilienleben aussehen mag, entpuppt sich im Alltag als tägliches Kräftemessen. Das Model und Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (62) gibt ihren rund 55.000 Instagram-Followern regelmäßig ungeschminkte Einblicke in das, was es tatsächlich bedeutet, wenn vier kleine Persönlichkeiten Aufmerksamkeit brauchen.

Der wohl markanteste Unterschied zu früher ist rein rechnerischer Natur: Mit drei Kindern war das Elternpaar noch in der Mehrheit. Jetzt hat sich das Kräfteverhältnis unwiderruflich verschoben. Svenja bringt das in eigenen Worten auf den Punkt: "Da fehlen einfach Kapazitäten. Vorher konnte immer noch jemand ein Kind übernehmen, trösten, helfen, begleiten. Mit vier Kindern merkt man plötzlich: Wir sind jetzt in der Unterzahl." Was die Familie vor dem Kollaps bewahrt, ist ein konsequent gelebtes Teammodell. Sönke übernimmt beim Verlassen des Hauses automatisch mindestens ein Kind, sodass die Situation, in der ein Elternteil allein mit allen vier Jungs zurückbleibt, die absolute Ausnahme darstellt. Dazu kommt: Beide Elternteile arbeiten gemeinsam und meist von zu Hause aus – eine Konstellation, die Svenja selbst als außergewöhnlich einordnet und ohne die eine vierköpfige Kinderschar kaum vorstellbar wäre.

Neben dem strukturellen Chaos des Familienalltags hat Svenja ihren Followern laut tag24.de auch einen ganz persönlichen Rückblick auf ihre Stillerfahrungen geschenkt – eine sogenannte "Stillreise" durch alle vier Geburten. Mit Baby Pepe Julius beschrieb sie die neue Ausgangslage so: "Viertes Baby, diesmal mit drei Jungs, die um mich rumspringen und an mir zerren, während ich versuche, anzulegen und gleichzeitig die Nerven zu behalten." Jeder vollgepackte Familientag endet für Svenja und Sönke mit einem kleinen, tragikomischen Ritual: Um 20 Uhr, wenn endlich Stille einkehrt, treffen sich die beiden auf der Couch – und schweigen sich in den meisten Fällen zunächst einfach anderthalb Stunden an. Nicht aus Erschöpfung allein, sondern weil das gemeinsame Innehalten, das ruhige Nebeneinandersitzen, für die beiden die eigentliche Sprache der Zuneigung geworden ist. Nun steht der gemeinsame Familienurlaub an. "Ich bin mal gespannt, wie (entspannt) das wird. Eigentlich bräuchten wir eine weitere Betreuungsperson."

Getty Images Svenja Holtmann im November 2015

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann und ihre Kinder, Oktober 2025

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann, deutsches Model