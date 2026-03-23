Svenja Holtmann fragt: "Wie werden Söhne zu guten Männern?"

Svenja Holtmann hat sich jetzt auf Instagram mit einer wichtigen Frage an ihre Community gewandt: "Wie werden Söhne zu guten Männern?" Die 39-Jährige, die mit ihrem Ehemann Sönke Rosenkranz vier Söhne großzieht, teilte dazu ein Video ihrer schaukelnden Jungs und machte sich Gedanken über die Erziehung. "Die Männer von morgen sitzen heute bei uns am Frühstückstisch und sie schauen und hören ganz genau hin, denn genau hier beginnt es. Nicht später, nicht irgendwo, sondern bei uns. Wir leben es ihnen vor", schrieb die Vierfach-Mama zu dem Clip.

Svenja machte in ihrem Beitrag deutlich, worauf es ihr in der Erziehung ihrer Söhne ankommt. Sie möchte, dass die Jungs lernen, den Mund aufzumachen, wenn andere schweigen und sich für andere einzusetzen, wenn andere wegschauen. Konkret gehe es ihr dabei um Fragen wie den Umgang eines Mannes mit einer Frau oder die Art, wie Konflikte gelöst werden. Auch dass Grenzen respektiert werden sollten und Fürsorge keine "Frauenrolle" sei, wolle sie vermitteln. "Respekt beginnt im Alltag, und zwar nicht durch Worte, sondern durch uns, das ist ihre Realität und daraus entsteht ihr Weltbild. Wir begleiten kleine Menschen dabei, groß zu werden", erklärte die Blondine.

Die Hamburgerin lebt mit ihrer Familie auf dem Land und gibt ihren rund 55.000 Instagram-Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit den vier Söhnen Carlo Maximilian, Mika Jordi, Louie Jim und dem jüngsten Spross Pepe Julius. Svenja war Anfang der 2010er-Jahre als Freundin von Schauspieler Til Schweiger (62) bekannt geworden. Die Beziehung der beiden hielt fast drei Jahre, ehe sie getrennte Wege gingen. Mit ihrem jetzigen Ehemann Sönke fand das ehemalige Model schließlich das große Glück und gründete eine Familie.

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Getty Images Svenja Holtmann, 2015

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Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann und ihre Kinder, Oktober 2025

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Andreas Rentz/Getty Images Til Scheiger mit Familie und Ex-Freundin Svenja Holtmann