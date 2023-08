Wie geht es Till Schweigers Ex Svenja nach dritter Geburt?

Hält ihr Neugeborenes sie auf Trab? Von 2011 bis 2013 war Svenja Holtmann in einer Beziehung mit Til Schweiger (59) gewesen. Seine große Liebe fand das Model aber in dem Künstler Sönke Rosenkranz – mit ihm konnte es bereits zwei Söhne auf der Welt begrüßen. Vor wenigen Tagen wurde die schöne Blondine zum dritten Mal Mama. Nun verrät Svenja, wie es ihr nach der Geburt geht.

In einem Interview mit Bild gibt die 36-Jährige nun Details zur Geburt ihres dritten Sohnes preis: "Es war eine natürliche Geburt, es lief alles gut und ging ganz schnell. Mein Mann war dabei, wir sind beide so stolz." Svenja durfte auch schon frühzeitig das Krankenhaus verlassen – aktuell versuche sie, sich erst einmal zu erholen. "So wie das eben geht mit drei Kindern. Wir genießen die Familienzeit und lassen alles ganz entspannt angehen. Ich lasse die Seele baumeln", erklärt die dreifache Mama weiter.

In dem Gespräch wurde Tils Ex-Freundin zudem gefragt, wie viel sie nach der Schwangerschaft zugenommen habe. Svenja antwortet ehrlich: "Das habe ich dieses Mal gar nicht mehr gewogen. Spätestens nach einem Jahr sind die Kilos wieder bei mir immer wieder weg." Die Laufstegschönheit wolle zudem schon bald zurück auf den Catwalk.

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann und ihr Mann Sönke Rosenkranz

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmanns Sohn Louie Jim

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de