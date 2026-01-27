Nach "Let's Dance": Diego Pooth musste jeden Tag zum Arzt

Diego Pooth (22) hat in der "NDR Talk Show" enthüllt, wie hart sein Weg zum "Dancing Star" 2025 wirklich war. Der Sohn von Verona Pooth (57) erzählte, dass vor gut einem Jahr sein Telefon klingelte und damit alles begann. In Berlin, wo er als Student ein ruhiges Leben führte, rechnete er mit allem – nur nicht mit einer Tanzshow. Dann stand er plötzlich mit seinem Profi an der Seite auf dem Parkett, im Glitzerstrampler, unter Scheinwerfern, mit Kameras überall. "Das waren die unangenehmsten zehn Minuten meines Lebens", sagte Diego in der Sendung. Doch aus dem ersten Schock wurde ein Triumph: Er tanzte sich an die Spitze und holte den Titel.

Der Preis dafür war hoch. "Man meint, es wäre eine Tanzshow, das kann ja nicht so anstrengend sein", erzählte Diego. Tatsächlich trainierte er drei Monate lang jeden Tag 15 Stunden – ohne Pause. Sein Körper quittierte den Ausnahmezustand mit Schmerzen. "Ich war danach drei Wochen lang jeden Tag beim Arzt, der mir das Knie gerettet hat. Ich bekam jeden Tag eine Spritze", so Diego. Trotzdem blickt er dankbar zurück: "Ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ich habe das Gefühl, es gibt nichts anderes, wo ich jemals so über meinen eigenen Schatten hätte springen können, wie da." Während Diego auf sein intensives Jahr schaut, wärmt RTL bereits den Parkettboden an: Ab 27. Februar startet die neue "Let's Dance"-Staffel, unter anderem mit Ross Antony (51).

Privat beschreibt sich San Diego in der Talkshow als "relativ normalen Studenten", der in Berlin lebt und vor der RTL-Show wenig mit Tanzen zu tun hatte. Sein Alltag bestand aus Unileben, Freundeskreis und dem typischen Großstadt-Rhythmus, bevor plötzlich Tanztraining, Proben und TV-Auftritte seinen Kalender bestimmten. Durch "Let's Dance" wurde der Sohn der bekannten Moderatorin Verona Pooth vielen Zuschauern erstmals wirklich als eigenständige Persönlichkeit jenseits des berühmten Nachnamens sichtbar. Dass er den Spagat zwischen Vorlesungssaal und Fernsehstudio meisterte, brachte ihm nicht nur den Pokal, sondern auch neue Seiten an sich selbst zum Vorschein – vor allem, wie viel Disziplin, Durchhaltevermögen und Mut in ihm steckt, wenn er seine Komfortzone verlässt.

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance", 2025

Getty Images Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth