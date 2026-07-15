Korb von Haaland war für Tom Holland "demütigende Erfahrung"

Tom Holland (30) hat in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" eine ziemlich peinliche Promi-Begegnung ausgepackt. Der Schauspieler verriet kürzlich, dass er Fußballstar Erling Haaland (25) nach dem Formel-1-Grand-Prix in Monaco Anfang Juni per Direktnachricht kontaktiert und nach einem Treffen gefragt habe. Eine Antwort bekam Tom aber offenbar nie. Vor Moderator Jimmy Fallon (51) sprach er deshalb offen über den Korb und nannte die Aktion laut der Show eine "demütigende Erfahrung" – und sorgt mit seiner Anekdote für laute Lacher im Studio.

"Das ist genau die Art von demütigender Erfahrung, die für Schauspieler wichtig ist", gestand Tom gegenüber dem Gastgeber und ergänzte: "Ich dachte mir, ich schreibe ihm, ich nehme ihn mit zum Essen – nicht mal eine Antwort, keine Entschuldigung, kein 'Ich bin heute Abend beschäftigt, ich spiele Fußball', gar nichts." Wie es dazu kam, erklärte der Spider-Man-Star ebenfalls: Er habe Erling beim Monaco-Grand-Prix in einer Hospitality-Loge gegenüber entdeckt, während er selbst gerade Lewis Hamilton (41) die Daumen drückte.

Trotz des Korbs machte Tom im Interview deutlich, dass er Erling weiterhin als absoluten Ausnahmespieler bewundert. Der Brite schwärmte von dessen Auftritten bei der Weltmeisterschaft und nannte ihn "unglaublich" und "eine absolute Legende". Tom selbst zählt zu den gefragtesten Schauspielern seiner Generation. Privat ist er mit seiner Kollegin Zendaya (29) liiert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Erling Haaland

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Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, 15. Juni 2026