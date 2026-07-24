Eingriff: So schmerzhaft war Simone Lugners Vampir-Lifting

Simone Lugner hat ihre Fans auf Instagram ganz nah an ihr neuestes Schönheitserlebnis herangelassen. Die Witwe von Baumeister Richard Lugner (†91) besuchte jetzt erneut ihre Vertrauensärztin – und unterzog sich dabei bereits zum zweiten Mal einem sogenannten Vampir-Lifting. Bei diesem Verfahren wird aufbereitetes Eigenblut mittels kleinster Nadeln unter die Haut injiziert, um das Hautbild von innen heraus zu verbessern. Ihr Ziel beschrieb Simone auf Instagram klar: "Ich wollte frischere, prallere Haut – und das von innen."

Dass die Behandlung kein Vergnügen ist, verschwieg die Wienerin dabei nicht. "Und ja, während des Needlings tut es weh. Sehr weh. Mir zumindest", gestand sie ihrer Community offen. Direkt im Anschluss präsentierte sich Simone komplett ungeschminkt vor der Kamera – Schminke ist am Behandlungstag tabu. Eine beruhigende Gesichtsmaske ließ die Rötungen laut ihr rasch abklingen, und für den Alltag fühlte sie sich sofort wieder fit: "Eigentlich bin ich gleich danach voll gesellschaftstauglich. In den nächsten Tagen erst kann man im richtigen Licht dann die kleinen Einstiche sehen – wie Gänsehaut. Und das war's." Den größten Effekt erwartet Simone allerdings erst in den kommenden Wochen, wenn die angeregten Hautzellen so richtig Gas geben sollen. Ein dritter Behandlungstermin steht ebenfalls noch auf dem Plan, um den Teint weiter zu verfeinern.

Simone war die fünfte Ehefrau von Richard Lugner, der im August 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb. Schönheitseingriffe gehörten rund um den schillernden Baumeister schon zu Lebzeiten dazu – seine Begleiterinnen, die sogenannten Tierchen des Opernballs, waren stets für ihre Eingriffe bekannt und schworen dabei auf den Wiener Schönheitschirurgen Artur Worseg. Simone zufolge stört sie die eine oder andere Falte, auch wenn ihr bewusst ist, dass sie keine 20 mehr wird. "Ich wollte frischere, prallere Haut", brachte sie ihre Motivation auf den Punkt. Ein gepflegtes Äußeres sei ihr schlicht enorm wichtig.

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner während ihres Vampir-Liftings im Juli 2026

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner zeigt das Ergebnis nach ihrem Vampir-Lifting

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IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021

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