Mailand Fashion Week 2024: Das waren die Outfits der Stars!

Der Modemonat ist in vollem Gange! Die Stars sind dafür nach Italien gereist. Die Mailänder Fashion Week hat Anfang der Woche begonnen. Luxuslabels wie Diesel, Del Core, Max Mara und Prada stellen hier ihre Entwürfe für den kommenden Herbst und Winter vor. In der ersten Reihe der Prada-Show saßen bekannte Persönlichkeiten wie Emma Watson (33), Tracee Ellis Ross (51) und Hunter Schafer. Und das waren die Outfits der Stars!

Emma kombinierte ein blau und beigefarbenes gerüschtes Blumenkleid mit einem zeitlosen Trenchcoat und spitzen High Heels. Der Look sah sehr zart und verspielt aus.Tracee setzte mit ihrer Fransenbluse und einem durchsichtigen Rock ein Statement. Dazu trug sie eine Jeansjacke im Used Look und bronzefarbene Pumps. Hunter sah in einem langen Mantel mit Reißverschluss, einer durchsichtigen Strumpfhose und einer übergroßen roten Brille sehr elegant aus.

Auch andere Megapromis haben die Mailänder Modewoche besucht und sich dafür mächtig in Schale geworfen. Bei der Max-Mara-Show erschien Lucy Hale (34) in einem strahlend weißen Maßanzug. Ashley Graham (36) trug bei der Alberta-Ferretti-Show anstelle eines Kleides einen langen Ledermantel.

Anzeige

Getty Images Tracee Ellis Ross bei der Mailänder Fashion Week 2024

Anzeige

Getty Images Hunter Schafer bei der Mailänder Fashion Week 2024

Anzeige

Getty Images Ashley Graham bei der Milan Fashion Week 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de