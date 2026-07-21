"Ex on the Beach"-Szene: Brenda Brinkmann kassiert Shitstorm

Kaum treffen Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch in der aktuellen Staffel von Ex on the Beach aufeinander, eskaliert die Situation. Brenda wirft ihrem Ex vor, sie während ihrer Beziehung betrogen zu haben, und greift ihn mit harten Worten an. Besonders eine Szene sorgt jetzt für Empörung: Während des Streits drückt Brenda Laurenz ihren Fuß ins Gesicht. Zudem erklärt sie, sein Vater habe recht gehabt, als er ihn einen "Niemand" genannt habe. Der Realitystar wirkt von der Situation sichtlich getroffen und versucht mehrfach, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Dennoch findet das Gespräch kein versöhnliches Ende.

Auf Instagram reagieren die Zuschauer nun entsetzt auf den Vorfall. Ein Nutzer schreibt: "Das, was Brenda da macht, ist ganz klare psychische Gewalt!" Zudem häufen sich Kommentare wie "Je mehr Brenda redet, desto mehr ist man auf seiner Seite" oder "Ich hab keine Worte mehr für Brenda. Ihr Verhalten geht unter die Gürtellinie" unter Beiträgen zur Sendung. Viele Fans stellen sich inzwischen also deutlich auf Laurenz' Seite und kritisieren Brendas Verhalten scharf. Eine Userin kommentiert: "Mir tat Laurenz so leid. Egal, was er gemacht hat – man geht mit einer Person, die man so sehr geliebt hat, nicht so um. Auch das mit dem Fuß ist einfach übergriffig."

Bereits vor dem Wiedersehen der Ex-Partner war klar, dass das Aufeinandertreffen alles andere als einfach werden würde. Kurz vor Brendas Einzug hatte Laurenz offen zugegeben, dass er trotz der Trennung noch immer Gefühle für seine Ex habe. "Ich bin immer noch verliebt. Aber ich weiß, dass es nicht funktioniert", gab er zu und ergänzte: "Das ist das Schlimmste, wenn man sich in Liebe trennt." Ob sich die Situation zwischen den beiden im weiteren Verlauf der Staffel noch beruhigt, bleibt abzuwarten.

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, Reality-Bekanntheit

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RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island VIP"-Kandidaten 2025

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RTL / Daniel Alvarez Der "Ex on the Beach"-Cast