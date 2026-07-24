"Schmerz mit Liebe verwechselt": Bill Kaulitz über die Liebe

Bill Kaulitz (36) macht in einem Interview mit dem Stern sehr persönliche Geständnisse über sein Liebesleben. Der Tokio Hotel-Sänger blickt darin ehrlich auf schmerzhafte Erfahrungen zurück und erklärt, wie er Schmerz lange Zeit mit dem Gefühl großer Liebe verwechselt hat. Schon als Jugendlicher habe er sich immer wieder in Männer verliebt, die für ihn nicht erreichbar waren – oft heterosexuelle Freunde, die bereits vergeben waren. "Ich habe Schmerz und verletztes Ego oft mit dem Gefühl verwechselt, rasend verliebt zu sein", gesteht der 36-Jährige. Auch sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) kommt in dem Interview zu Wort und schildert, dass Bill das Interesse verliere, wenn eine Beziehung zu harmonisch verlaufe.

In dem Gespräch teilt Bill zudem erschütternde Erinnerungen an seine Schulzeit. Obwohl er damals noch nicht öffentlich über seine Homosexualität gesprochen hatte, sei er immer wieder Ziel queerfeindlicher Übergriffe geworden. Mitschüler hätten ihm die Hose heruntergezogen oder zwischen die Beine gefasst. "Das war für mich fast normal, und aus Scham habe ich es oft niemandem erzählt", schildert er. Heute lebe er in Los Angeles und könne anders auf diese Erfahrungen zurückblicken: "Heute kann ich darüber sprechen, weil ich selbstbestimmt in meiner eigenen Bubble in L.A. lebe."

Trotz all dieser schwierigen Erfahrungen hat Bill die Hoffnung auf eine große Liebe nicht aufgegeben. Er wünsche sich einen festen Partner – besonders bei Hochzeiten merke er, wie sehr ihm das fehle. "Ein Partner wäre das i-Tüpfelchen in meinem Leben", sagt er. Mit einem Augenzwinkern schaut er sogar in die Ferne: In zehn Jahren sehe er sich scherzhaft als Ehemann von NFL-Star Travis Kelce (36) – und würde in Interviews dann lieber zu seinem Verhältnis mit Popstar Taylor Swift (36) befragt werden. Wer mehr über den Alltag der Brüder erfahren möchte, kann ab dem 23. Juli auf Netflix die dritte Staffel der Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" schauen, in der die Zwillinge wieder persönliche Einblicke in ihr Leben gewähren.

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Imago Bill Kaulitz beim Radio Regenbogen Award 2026 in der Europa Park Arena in Rust

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026