Schauspieldebüt: Elton heuert beim "Traumschiff" an

Elton (55) wagt sich in neue Gewässer – und das im wahrsten Sinne des Wortes! Der Modarator heuert beim ZDF-Kultformat Das Traumschiff an und übernimmt eine Gastrolle in der Ruanda-Folge der beliebten Kreuzfahrtreihe. Für den Moderator ist es laut RTL gleichzeitig ein Ausflug in unbekanntes Terrain: Es handelt sich um seinen ersten größeren Auftritt vor der Kamera in einer fiktionalen Rolle. Mitgespielt haben unter anderem Wolke Hegenbarth (45), Rebecca Immanuel, Moritz Heidelbach und Boris Aljinovic (58). Auch die Stammbesetzung ist natürlich wieder mit dabei: Florian Silbereisen (44) ist als Kapitän Max Parger an Bord, Barbara Wussow (65) als Hoteldirektorin, Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän und Collien Fernandes (44) als Schiffsärztin.

Laut ZDF laufen die Dreharbeiten noch bis Ende Juni 2026. Neben der Ruanda-Folge wird gleichzeitig auch eine weitere Episode gedreht – "Das Traumschiff – Nil", mit Nina Kronjäger und Marcus Mittermeier in Gastrollen. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist bislang noch nicht bekannt. Mit seinem Engagement reiht sich Elton in eine prominente Riege ein: Auch Inka Bause (57), Bruce Darnell (68) und Horst Lichter (64) haben bereits als Nicht-Schauspieler auf der MS Amadea angeheuert.

Für Elton ist die Schauspielerei jedoch nicht das einzige neue Projekt. Auf RTL ist gerade sein neues Quizformat "Hitster" gestartet. Zuvor war er viele Jahre lang das Gesicht der ARD-Vorabendquizshow Wer weiß denn sowas?, die er im vergangenen Jahr überraschend verließ. An seine Stelle rückte dort Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58) nach. Elton, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, ist dem deutschen Fernsehpublikum seit Jahrzehnten vor allem als Moderator und Comedian bekannt.

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RTL / Willi Weber Elton, deutscher TV-Moderator

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ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

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RTL Elton, Moderator von "Hitster"