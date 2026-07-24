Nach Hochzeit: Sabine Lisicki feiert Junggesellinnenabschied

Sabine Lisicki (36) ist im absoluten Hochzeitsfieber: Die ehemalige Wimbledon-Finalistin hat ihren Junggesellinnenabschied gefeiert – obwohl sie und ihr Partner Rouven bereits seit Rosenmontag 2025 standesamtlich verheiratet sind. Auf Ibiza genoss die Tennisspielerin gemeinsam mit fünf Freundinnen ein ganzes Partywochenende voller besonderer Momente. Fotos und Videos auf Instagram zeigen die ausgelassene Mädelsrunde bei einer Bootstour, beim Sonnenuntergang und beim Feiern. Für ihren besonderen Trip setzte Sabine auf klassisches Braut-Feeling: Mit weißer Schärpe, glitzernder "Bride"-Krone und einem breiten Lächeln posierte sie auf dem Deck eines Bootes vor der Kulisse des türkisblauen Meeres.

Wie Sabines Beitrag zeigt, startete die sechsköpfige Gruppe entspannt auf dem Wasser, bevor es anschließend weiter zum berühmten Ushuaïa-Festival ging – einem der bekanntesten Party-Hotspots der Insel. Dort feierten die Freundinnen ausgelassen zwischen den Festivalbesuchern, während Sabine immer wieder von ihrer Clique umgeben war. Besonders emotional wurde die Sportlerin in ihrer Caption: "Ich habe einfach die besten Freunde auf der Welt!" schrieb sie und teilte dazu weitere Eindrücke vom gemeinsamen Tanzen, Lachen und Anstoßen. Die Eindrücke steigern die Vorfreude auf die große Hochzeit, die diesen Sommer in Europa stattfinden soll.

Privat könnte es für Sabine derzeit kaum besser laufen. Die 36-Jährige und Unternehmer Rouven gaben sich bereits im kleinen Kreis in den USA das standesamtliche Jawort – ganz ohne großes Medieninteresse. Die große Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden möchte das Paar jedoch bewusst in Europa nachholen: entspannt, ausgelassen und mit dem Fokus auf die gemeinsamen Momente. Tochter Bella, die mittlerweile kein Baby mehr ist, ist dabei ein wichtiger Teil dieses Familienglücks und begleitet ihre Mutter auch während der aufregenden Vorbereitungen. Für Sabine stehen ihre Liebsten und gemeinsame Momente im Mittelpunkt – jetzt auf Ibiza und bald bei der Hochzeit.

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Instagram / sabinelisicki Sabine Lisicki, Juli 2026

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Instagram / sabinelisicki Sabine Lisicki, Juli 2026

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Instagram / sabinelisicki Sabine Lisicki mit ihrem Baby, 2025