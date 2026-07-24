Richard Geres neue Rolle: Fans kritisieren Altersunterschied

Noch bevor auch nur ein Trailer veröffentlicht wurde, sorgt das neue Filmprojekt von Richard Gere (76) für hitzige Debatten im Netz. Der 76-jährige Schauspieler dreht derzeit in New York das romantische Drama "Asymmetry" – und die Besetzung polarisiert gewaltig. An seiner Seite spielt Schauspielerin Diana Silvers, die gerade einmal 28 Jahre alt ist. Richard verkörpert einen berühmten Schriftsteller, Diana seine junge Redaktionsassistentin. Der Altersunterschied zwischen den beiden Figuren beträgt 48 Jahre – und genau das ist zum zentralen Gesprächsthema in den sozialen Medien geworden.

Viele Nutzer zeigen sich empört und kritisieren, dass Hollywood immer wieder solche Paarungen auf die Leinwand bringe. Als Beispiele werden dabei frühere Filme des Schauspielers genannt: In "Pretty Woman" war Richard 40 Jahre alt, während Julia Roberts (58) gerade einmal 22 war. Auch in "Die Braut, die sich nicht traut" standen die beiden mit demselben Altersabstand gemeinsam vor der Kamera. In "Es begann im September" wiederum spielte Richard mit der damals 28-jährigen Winona Ryder (54) zusammen – er war zu dem Zeitpunkt 50. Andere hingegen sehen kein Problem darin, dass Richard in "Asymmetry" an der Seite von Diana spielt, da beide Schauspieler volljährig sind, und plädieren dafür, den Film erst nach dem Kinostart zu beurteilen – zumal das Buch, auf dem er basiert, das Ungleichgewicht zwischen den Figuren bewusst thematisiere. Einige User sprechen zudem Richards Privatleben an und erinnern daran, dass der Schauspieler auch im echten Leben mit einem erheblichen Altersunterschied lebt und es bestens funktioniert: Seine Ehefrau Alejandra Silva (43) ist 33 Jahre jünger als er.

Paparazzifotos, auf denen Richard und Diana für eine Liebesszene Händchen haltend durch New York spazieren und eng umschlungen posieren, hatten die Diskussion zuletzt weiter angeheizt. Ob die Debatte um den Altersunterschied nach der Fertigstellung des Films abebben oder zusätzlich an Fahrt aufnehmen wird, wird sich zeigen, wenn "Asymmetry" in die Kinos kommt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Richard Gere, Schauspieler, Rechts: Diana Silvers bei den Elle Women in Hollywood 2025 im Four Seasons Los Angeles in Beverly Hills

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ActionPress Julia Roberts und Richard Gere in "Pretty Woman"

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Getty Images Alejandra Gere und Richard Gere bei der New-York-Premiere am 16. Oktober 2025