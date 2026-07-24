Rekord geplant: Cynthia Nixon wird zur queeren Traurednerin

Cynthia Nixon (60) wird im Februar 2027 als Traurednerin bei einem ganz besonderen Hochzeitsevent auftreten: Bei "Bride Pride" in St. Petersburg, Florida, soll der Sex and the City-Star am 21. Februar 2027 weibliche Paare das Ja-Wort sprechen lassen – und dabei gleich einen Weltrekord brechen. Das Event findet im Grand Central District der Stadt statt und ist Teil von Winter Pride St. Pete, einer einwöchigen Feier rund um Liebe, Vielfalt und Inklusion. Als Reverend-for-the-Day kann Cynthia Paare sowohl erstmals trauen als auch bereits verheiratete Paare ihr Eheversprechen erneuern lassen.

Mit "Bride Pride" planen die Veranstalter Großes: Die Zeremonie soll den Guinness-Weltrekord für die größte reine Frauenhochzeit knacken. Mindestens 100 Paare müssen dafür gleichzeitig ihr Jawort geben. Auf der Website können sich Paare bereits anmelden, um sich von Cynthia trauen zu lassen. In einem Statement kündigen die Organisatoren an: "Es ist groß. Es ist mutig. Es ist ein unvergesslicher Moment, der sich während Winter Pride St. Pete entfaltet…" und versprechen, dass das Event weit mehr als nur ein kurzer Ringtausch wird. Rund um den großen Tag sind Partys, Shows, Aktionen und besondere Erlebnisse geplant, die die gesamte Pride-Woche prägen sollen.

Cynthia Nixon engagiert sich seit Jahren für LGBTQ+ Rechte – und kennt das Gefühl, als gleichgeschlechtliches Paar zu heiraten, aus eigener Erfahrung. Die Schauspielerin ist seit 2014 mit Christine Marinoni verheiratet. Die beiden lernten sich 2001 kennen und wurden 2004 ein Paar, gefolgt von der Verlobung 2009. Bis zur offiziellen Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe im Bundesstaat New York warteten die beiden noch drei Jahre, ehe sie 2014 heirateten. Anlässlich ihres 14. Hochzeitstages schrieb Cynthia auf Instagram: "In Christine verliebt zu sein war das Beste, was ich je getan habe (abgesehen davon, unsere Kinder zu haben)." Das Paar hat gemeinsam Sohn Max, außerdem brachte Cynthia aus ihrer früheren Beziehung zwei Kinder mit in die Familie.

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Getty Images Cynthia Nixon beim Photocall zu "And Just Like That…", 2025

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IMAGO / ZUMA Press Der Cast von "And And Just Like That"

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Getty Images Cynthia Nixon mit Ehefrau Christine Marinoni bei einer Gala, 2024