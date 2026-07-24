Tom Holland widerlegt Fan-Theorie zu Sadies Spider-Man-Rolle

Kurz vor dem Kinostart von Spider-Man: Brand New Day am 29. Juli 2026 entkräftet Tom Holland (30) eine der größten Fan-Theorien rund um den neuen Marvel-Film höchstpersönlich. Im Gespräch mit Film-Influencerin Natalie Kreuser brachte diese die Vermutung auf, dass Sadie Sinks (24) geheimnisvolle Figur Jean Grey verkörpern könnte. Die mächtige Mutantin hätte demnach sogar eine zentrale Rolle übernehmen können – etwa indem sie Peter Parker dabei hilft, seine Beziehung zu MJ wieder aufzubauen. Schließlich erinnert sich am Ende von "Spider-Man: No Way Home" niemand mehr an Peter als Superhelden. Tom machte der Spekulation jedoch schnell einen Strich durch die Rechnung. "Nun, sie ist nicht im Film. Aber das wäre ziemlich cool", erklärte er.

Damit scheint ausgerechnet die bislang populärste Theorie zu Sadies Rolle vom Tisch zu sein. Jean Grey zählt zu den mächtigsten Mutantinnen des Marvel-Universums und wurde zuletzt von Sophie Turner (30) in X-Men: Dark Phoenix verkörpert. Fans hatten vor allem wegen der Ähnlichkeiten zwischen Greys unkontrollierbaren Kräften und Sadies bisherigen Rollen Parallelen gezogen. Das Magazin People bezeichnete die Theorie sogar als eine der wahrscheinlichsten Spekulationen rund um ihren Auftritt. Ganz überzeugen lassen sich einige Fans von Toms Aussage allerdings nicht. Wie ScreenRant berichtet, zweifeln manche weiterhin daran, dass der Schauspieler tatsächlich die Wahrheit verraten hat – schließlich ist er dafür bekannt, während der Promotion seiner Filme gerne mit Spoilern und Geheimnissen zu spielen.

Die Verpflichtung von Sadie Sink für "Spider-Man: Brand New Day" hatte die Fangemeinde bereits früh neugierig gemacht. Die Stranger Things-Bekanntheit selbst sprach mehrfach darüber, wie schwierig es sei, ihre Rolle geheimzuhalten, während im Internet ständig neue Theorien entstehen. In der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) erklärte sie: "Ich habe das Gefühl, dass es jede Woche einen neuen Charakter gibt." Fest steht: Das Rätsel um Sadies Marvel-Debüt bleibt bestehen. Bis zum Kinostart Ende Juli dürften noch zahlreiche neue Theorien darüber entstehen, welche Rolle die Schauspielerin an der Seite von Tom Holland tatsächlich übernehmen wird.

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Getty Images Tom Holland für "Spider-Man: Brand New Day" am UGC Cine Cité Bercy, 24. Juni 2026

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Imago Sadie Sink bei den BAFTA Film Awards 2026 in London

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Getty Images Sadie Sink bei der Broadway-Premiere von "John Proctor Is The Villain" im Booth Theatre in New York City