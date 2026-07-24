Rippenbruch: Marian Gold von Alphaville sagt Wien-Konzert ab

Pop-Schock für Wien: Eigentlich hätten Alphaville heute Abend als großer Headliner beim 80er-Jahre-Spektakel "Forever Young" auf der Donauinsel auftreten sollen, doch der Auftritt fällt kurzfristig ins Wasser. Frontmann Marian Gold (72) erklärt in einem Video auf Instagram, warum die Fans auf Hymnen wie "Sounds Like A Melody", "Big In Japan" und "Forever Young" verzichten müssen. "Ich habe mir bei einem blöden Unfall eine Rippe gebrochen und bin deshalb nicht bühnenfähig", sagt der Sänger. Das Konzert der Kultband wird aber nicht ersatzlos gestrichen: "Das Konzert wird am 23. Juli 2027 nachgeholt", verspricht Marian in seiner Botschaft an die Wiener Konzertbesucher.

Ganz ohne 80er-Feeling bleibt die Donauinsel allerdings nicht: Für den verletzten Marian springt kurzfristig Peter Schilling (70) ein und übernimmt den Headliner-Slot beim "Forever Young Festival". Der Musiker, der mit der Neuen Deutschen Welle groß wurde, bringt heute seine Kultsongs wie "Die Wüste lebt" mit nach Wien. Vor allem sein Hit "Major Tom" soll für ein "völlig losgelöstes" Ersatzprogramm sorgen.

Unterstützung bekommt Peter von weiteren Legenden des Jahrzehnts. Unter anderem stehen Midge Ure, Kim Wilde (65), Paul Young (70), Limahl, Carol Decker, Robin Beck und Camouflage auf der Bühne. Sie liefern mit Songs wie "If I Was", "Kids In America", "Come Back and Stay", "Neverending Story", "China in Your Hand", "First Time" und "The Great Commandment" die passenden Kulthits.

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Instagram / alphaville.music Marian Gold, Frontmann

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ActionPress Die Band Alphaville in den 1990ern

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Imago Musiker Peter Schilling