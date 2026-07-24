"Star Wars": Lukes Lichtschwert bricht Rekord bei Auktion

Das Lichtschwert aus einer der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte hat bei einer Auktion einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das Requisit, das Mark Hamill (74) als Luke Skywalker im Duell mit Darth Vader in "Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück" benutzte, wurde bei "Heritage Auctions" für satte 3,29 Millionen Euro versteigert, wie People berichtet. Das Besondere daran: Zum Lichtschwert gehört auch eine abgetrennte Hand, die in der berühmten Szene zum Einsatz kam, in der Darth Vader Luke die Hand abschlägt – und ihm eröffnet: "Ich bin dein Vater." Heritage Auctions erklärte in einer Pressemitteilung, dass mit dem Verkauf ein neuer Weltrekord für eine am Filmset verwendete Star-Wars-Requisite aufgestellt worden sei.

Joe Maddalena, Executive Vice President bei Heritage Auctions, kommentierte den Verkauf mit den Worten: "Das ist eines der bedeutendsten erhaltenen Star-Wars-Artefakte überhaupt. Es stammt aus dem emotionalen Höhepunkt von 'Das Imperium schlägt zurück' – der Szene, die das Universum für immer verändert und einen der unvergesslichsten Momente der Filmgeschichte hervorgebracht hat." Das Lichtschwert basiert auf einem modifizierten Graflex-Blitzgerät. Die abgetrennte Hand wurde vom legendären Maskenbildner Stuart Freeborn gefertigt und basiert auf einem Abdruck von Hamills Hand aus dem Jahr 1979. Dadurch konnte die Szene vollständig von der Kamera eingefangen werden – lange bevor digitale Spezialeffekte üblich waren. Den bisherigen Rekord hielt ein Lichtschwert von Darth Vader, das im September 2025 bei Propstore für 3,2 Millionen Euro versteigert worden war.

Das Franchise spielt nicht nur auf dem Auktionsmarkt Geld ein – wenn auch mit sehr unterschiedlichem Erfolg. "The Mandalorian and Grogu", der jüngste Star-Wars-Live-Action-Film, war an den Kinokassen eine Enttäuschung: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 300 Millionen Euro ist es das schwächste Ergebnis, das ein Star-Wars-Live-Action-Film je eingefahren hat. Requisiten aus den Klassikern der Originaltrilogie hingegen erzielen weiterhin Rekordsummen. Zuletzt hatte auch ein C-3PO-Kopf aus "Das Imperium schlägt zurück" für Aufsehen gesorgt: Das Stück wurde im März bei Propstore für an die 880.000 Euro versteigert.

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United Archives GmbH Star Wars, 1977

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ActionPress Szene aus "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück"

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ActionPress Mark Hamill als Luke Skywalker in "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter"