Schimmel: Prinz Christian zieht wohl in eine Problem-Kaserne

Prinz Christian (20) steht der nächste Schritt seiner Militärkarriere bevor – und der hat es in sich. Ab August 2026 übernimmt der dänische Thronfolger die Rolle des Zugführers der Wehrpflichtigen bei der Königlichen Leibgarde in der Gardekaserne im dänischen Høvelte. Doch ausgerechnet diese Kaserne sorgte zuletzt für wenig schmeichelhafte Schlagzeilen: Die dänische Zeitung B.T. berichtet von Schimmel, maroden Gebäuden, undichten Dächern und Fenstern sowie einem schlechten Raumklima. Laut Berlingske kam ein Bericht der Streitkräfte aus dem Oktober 2025 sogar zu dem Schluss, dass langfristig jedes vierte Gebäude auf dem Kasernengelände am besten abgerissen werden sollte.

Besonders symbolträchtig für den Sanierungsstau war ein jahrelang stillgelegtes Schwimmbad auf dem Gelände, das mit giftigem PVC belastet war. Dieses wurde laut B.T. ab Oktober 2025 abgerissen und soll künftig als Trainingsfläche genutzt werden. Auch die übrige Infrastruktur soll sich nach und nach verbessern: Der Sender DR berichtet, dass Dächer repariert und beschädigte Fenster ersetzt werden. Zudem bemängelten nicht nur Soldaten die schlechte Verkehrsanbindung. Auch Christians künftiger Vorgesetzter, Major Søren Schwartz Møller, setzte sich laut Sjællandske Nyheder persönlich für den Bau eines neuen Bahnhofs ein. Die dänische Politik hat inzwischen Milliarden Kronen für die Modernisierung der Kasernen zugesagt.

Für Christian markiert der Dienstantritt in Høvelte den nächsten Abschnitt einer noch jungen, aber bereits bedeutenden Militärlaufbahn. Erst kürzlich hatte der 20-Jährige seine Offiziersausbildung erfolgreich abgeschlossen und war bei einer feierlichen Parade im Gardehus in Antvorskov zum Leutnant ernannt worden. Dabei wurde er von fast seiner gesamten Familie begleitet. Wie das Magazin People damals berichtete, zückte Königin Mary (54) sogar ihr Handy, um ihren Sohn während der Zeremonie zu fotografieren. An ihrer Seite standen König Frederik (58) sowie Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15) – lediglich Prinzessin Isabella (19) fehlte. Nun verlässt der Thronfolger die vertraute Ausbildungsumgebung und wechselt zur Königlichen Leibgarde – einem der traditionsreichsten Verbände der dänischen Streitkräfte.

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Getty Images Kronprinz Christian nimmt an der Leutnantsausbildung der dänischen Streitkräfte in Slagelse teil

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ActionPress Prinz Christian bei der Konfirmation von Graf Henrik

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Getty Images König Frederik X, Königin Mary, Kronprinz Christian, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine bei Christians Ernennung zum Leutnant in Slagelse

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